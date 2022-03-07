海巡署在蘭嶼設置24浬雷達 連線海軍監控東南海域

因應共軍與美軍艦艇在東部外海頻繁出沒、進出巴士海峽，海巡署證實，將於113年在蘭嶼完成一座監控距離達24浬鄰接區的雷達，加強對海面不明目標的預警功能。同時將增設六處光電整合設備，反制小艇與飄浮滲透，提升海岸監偵效能。

海巡署同時表示，因應南海情勢升溫，近期中共艦艇頻於南海軍演，騷擾我國重要海域，海巡署將汰換東、南沙地區雷達，並增設機動式光電設備，可在遭受第一擊後，迅速建立備援偵蒐能量及有效投入執法戰力。

海巡署在金馬澎本島各地目前計有78座商規雷達，監控距離均僅為12浬，僅達我領海區域，近期曾發生大陸人民划小艇突破台中海域巡防抵達台中港區的案件。

新設置兩座24浬雷達，考量需基座所在具備海拔150公尺以上高度，一座將裝置枋山，另座則設置在蘭嶼。海巡署說，此舉是為擴增雷達偵蒐能量至我國24浬鄰接區，提升對海面不明目標預警功能。

海委會主委李仲威過去擔任海巡署長時，落實「巡防區」功能，海巡北、中、南、東地區局勤務指揮中心，已與海軍「聯成系統」連線，可與海軍使用共同螢幕，獲得海軍中程雷達的目標情資，海巡雷達蒐獲近岸目標同時也能提供給海軍。在此基礎下，海巡仍在蘭嶼增設雷達，有其深意。

海軍情報單位過去即曾建設在蘭嶼設置軍規雷達站，但始終未能成案，海軍在屏東鵝鑾鼻、台東加路蘭岸際均設有監控海面的中程雷達站。海巡蘭嶼雷達站更新為24浬雷達，結合海軍雷達，強化東南海域監控。

海巡署表示，增設枋山及蘭嶼等兩處24浬偵蒐雷達站、光電整合設備及籌補機動雷達車等高科技監控設備，是為有效彌補海巡署現有近岸雷達盲區、守望哨監控死角、扼控大陸漁船越界捕魚、走私、偷渡等不法犯罪地點，並擴增雷達偵蒐能量至我國24浬鄰接區，提升對海面不明目標預警功能。雷達目標資訊均將傳送至後端「雷情資訊系統」，提供海巡署各層級勤指中心勤務整合運用。

海巡署同時表示，將在澎湖東吉嶼新增一座12浬商規雷達，以強化澎湖南方四島國家公園越界非法捕撈漁船監控，維護生態資源。

行政院去年核定海巡署自今年起至113年執行「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」，總經費9億1795.5萬元，區分三年辦理汰換高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、馬祖及東、南沙等地區22處超過使用年限岸際雷達，增建一處東吉嶼雷達、兩處24浬雷達、五處區域彌補雷達、三部機動雷達車及六處光電整合等設備，以提升海岸監偵效能與查緝不法能量。