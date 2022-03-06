2880元餐費核銷被判重刑 立委退將為韓豫平喊冤

陸軍花東防衛指揮部少將前參謀長韓豫平，2015年挪用漢光演習加菜金2880元，支付花防部指揮官招待部屬與家人吃海產費用，遭依貪汙治罪條例軍人利用職務上機會詐財罪判刑4年6月徒刑定讞，並因此失去退俸。民進黨立委劉世芳等人明日將在立法院為其舉行記者會，呼籲應依其罪行情狀與金額量刑；國民黨黃復興黨部主委季麟連明也將前往法務部為此案遞交陳情書，希望為韓豫平爭取非常上訴機會。

據了解，此案日前曾透過國民黨立委鄭正鈐協調國防部，希望對此案以加菜金款待眷屬的適用主計法條作出有利韓某的解釋，但國防部截至今日為止尚未提出說明。

民進黨立委劉世芳明將在立法院舉行「微罪重判？將軍涉貪2880元判4年6個月 月退俸腰斬？」記者會，韓豫平將親自出席。記者會預告指出，國軍退役將領因過去加菜金核銷2880元，遭貪汙治罪條例判決4年6個月，導致40年軍旅生涯的奉獻，退休俸腰斬。劉世芳等立委召開記者會，認為縱使其行為確有不當，但建請依其罪行情狀與金額量刑，並呼籲退輔會本於照顧退除役官兵的職責，盡力協助當事人。

國民黨黃復興黨部也發出預告，指國軍退伍袍澤韓豫平，因案遭受酷法重判且不得上訴，幾乎家破人亡；為爭取合理審判申訴機會，黃復興黨部主委季麟連上將，將於明日上午前往法務部遞交陳情書，為無奈榮民榮眷喉舌，爭取一線生機。

軍方研判，韓豫平行政上縱有「登載不實」等錯誤，卻被以貪瀆罪重辦，相當罕見，恐因韓豫平在此案中因堅持沒有犯意、拒絕認罪協商，以致遭檢審下重手重判。對立委協調主計對軍中適用法規解釋，國防部目前尚在斟酌中。