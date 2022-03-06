「國軍需要我」滷味店老闆被教召 貼紅布條宣告公休惹笑

昨（5）日新式教召登場，對象是以八年內退伍的民眾為主，因此有別於目前的義務役，多數選員已有工作在身。日前，有網友在「爆廢公社二館」發文附圖，指出有位滷味店老闆貼出紅布條表示公休，其因是要去教召，句末還加上一表情符號。文章一出，惹得許多網友大笑。

網友貼上的圖片顯示，路邊一家四川麻辣燙滷味的鐵門拉下，只有遮雨棚垂掛著一紅布條，上頭寫著斗大的「國軍需要我^—^凸」，底下一排字解釋老闆為首批教召員，之後14天將無法營業，不得已只好關店公休。

幽默的表現方式打中其他網友的笑點，「報告指揮官，野戰滷味兵1名，這14天可以加菜了」、「可以自願當伙房兵，順便發名片阿」。有人還拿女友淚別教召男友的故事做對比，「比起剛剛那個哭著抱女友道別的新聞，這個老闆還比較有創意一點」、「這老闆要給個讚！比那個帶女友開記者會然後哭給大家看來的強」。

也有網友替老闆擔心，「自營商被教召真的很不划算」、「這很慘，半個月房租白繳」、「半個月沒生意做」、「真的應該讓自營業者在教召的時候可以不用繳貸款或房租，不然商家生計怎麼辦」。