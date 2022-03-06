14天教召情侶淚別不願分開 惹網友吐嘈：以為去打仗

被稱為「史上最硬」的14天教召從3月5日開始，一共有400名人員受訓，而且期間不休假，每日訓練10小時，預計會在3月18結束教召。日前有網友發現，有教召員在女友陪同下報到，兩人離情依依，擁抱得難分難捨，讓網友忍不住吐嘈「才兩個禮拜就要哭？」

網友在「爆料公社」發文指出，到了教召的報到現場，發現有一些教召員的女友在哭，媽媽也很擔心兒子安危，場面讓人以為是「要到前線打仗，不會回來了」。

這場景讓原PO忍不住吐嘈「才去兩個禮拜就要哭？是在哭什麼？」還有人笑「教召14天而已耶，以為是14年嗎？如果這樣就要哭，那當初當兵兩三年的人，或是去外島駐紮的人，是要哭瞎眼睛嗎？」

不少網友指出，「以前2年兵期時候，訓練就很少了，長官都怕出事，兵連槍都不太會用，也打不太準，體能也普普，我當時還是海軍陸戰隊」、「14天是什麼夏令營？我3年半都還不是正常這樣過，尤其是3年半的自願役剛下部隊的時候才是真的慘，不要說你生活的跟狗一樣，狗都過的比你還舒服，14天的教召真的沒有你想像的那麼慘，因為軍中的高官也怕你出事」。

這次新制教召，增加了手槍、步槍與機槍射擊，行軍夜校、野外宿營等項目，教召共14天，過程無休假，每天訓練10小時，每次行軍時程2-4天，每次公里數至少10公里，首批在3月5日陸戰99旅勾踐營區登場。