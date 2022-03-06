臨盆孕婦帶1歲兒送尪去教召 夫謙虛：只是做好本分

被認為史上最硬的新式教召昨（5）日正式上陣，首梯人員陸續報到的現場，除了有女友不捨男友外，也有即將臨盆的太太反而力挺丈夫加入。對此，底下網友留言稱讚夫妻倆，也有人對教召提出個人見解。

Facebook「國防部發言人」粉絲專頁分享，中士李俊虢的太太身懷六甲即將分娩，加上家有1歲多的稚兒，原先他可以此為由申請免召，但與太太討論後，卻得到她的全力支持，不僅如此，太太與兒子還堅持陪李俊虢報到，讓他感到放心，並說：「教召是每個男人都可能會遇到的，就跟當兵一樣，我只是做好自己的本分！」

有網友讚賞他們的決定，「感謝大家的付出，一起保護自由民主的台灣」、「謝謝每位參與教召的你們！辛苦了！」、「好深明大義的妻子，將來的孩子一定是國之棟樑」。也有人認為當務之急應是精實現役軍人，而非找後備軍人開刀，「志願役怎麼不每年下兩次基地，還是義務役改回一年，才是真正充實戰力，教召這種事7天就夠擾民了還14天」、「先恢復兩年役期吧！優先充實常備兵力再慢慢加強後備才是正途」。