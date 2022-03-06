新制教召武器熟悉階段 後備軍人持六六火箭彈試瞄

陸軍第6軍團今天表示，步兵第206旅「新制14天教育召集訓練」今日第2天課程，安排後備軍人於各連駐地進行各項編制武器專長複訓，以熟稔武器操作要領。

陸軍第6軍團表示，接受教召的後備軍人昨日完成第一階段「報到與編成」後，進入第2階段「專長複訓」課程，在駐地進行66火箭彈、60、81及120迫擊砲、45手槍、65K2步槍、M249班用機槍及T74排用機槍等各項編制武器訓練，透由各級幹部原則講解、分組輪訓及實務實作等訓練方式，讓召員熟稔個人戰技，維持後備軍人戰鬥能量。

第6軍團表示，後備軍人透過為期2週的教育召集訓練，可了解自身戰時任務及守備位置，達成「立即動員、立即作戰」目標，共同為保家衛國貢獻心力。