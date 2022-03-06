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獨／新式教召野炊課 後備軍人將吃到這5種加熱式餐盒
國軍新制14日教召昨天起將陸續在北、中、南陸續展開，由於訓練中有野營課程，將實際實施野炊等後勤作業，同時模擬戰況推進，讓官兵在陣地中食用加熱式餐盒。陸軍司令部這波提供給參訓後備軍人的國造加熱式餐盒，計有三種葷食、兩款素食。
國軍首次14天的新制教召，昨日在在桃園蘆竹由陸軍206旅開始實施，其實同一時間，高雄海軍陸戰隊新訓旅也有一個營接下14天教召任務。下周起由10軍團257旅接訓、下下周則由8軍203旅接訓。據規劃，蔡英文總統將於12日慰勉桃園蘆竹參訓的後備軍人。
此次新制教召訓練課程將結合設營及野營，同時行野炊作業，而後者除實地設立野戰廚房外，同時模擬戰況轉變，提供參訓後備軍人在野外食用國軍制式的加熱式餐盒。陸軍司令部表示，此次北、中、南「參訓」使用的餐盒，包括有磨菇嫩煎雞腿排、印度風咖哩雞肉、香筍燜控肉，另有兩款素食口味，包括咖哩百燴鮮菇與羅漢蔬果燴什錦。
國軍加熱式餐盒計有8種口味，除上開種類外，另有蘑菇香煎豬肉排、紅燒牛腩與印度風咖哩牛肉，未列首波新式教召訓練使用品項。
國軍加熱式餐盒區分為料理包、米飯包、加熱袋、水包與加熱片，附可重覆使用的塑膠湯匙一只。召訓幹部將示範使用。
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