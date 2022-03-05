最硬教召行軍10公里能脫口罩？軍方：中央若解封就比照

史上最硬14天教召今登場，首梯人員一早陸續到桃園市蘆竹山腳國小報到，軍方由陸軍206旅步三營負責這次教召訓練，軍方說，這次選兵是以「戶籍地後備官兵」為主；另針對教召防疫，長距離10公里行軍能否脫口罩，軍方表示，仍以中央流行疫情指揮中心規定辦理，也有救護組隨行。

步兵206旅步三營中校張裕勝擔任這次教召營營長，他說，這次教召貫徹就地動員、就地作戰原則，選員以戶籍地後備官兵為主，今預判400多人報到。

張裕勝說，這次實施5階段教育訓練同步也做全面快篩，而5階段包括召員報到編成、專長複訓、編制武器射擊連以下教育訓練、營地戰備任務訓練，及裝備保養最後解召。

軍醫處衛整科長李孟函表示，針對防疫部分，因軍方疫苗施打率已經達98%，這次參訓官兵比較安全，教召人員從快篩起都是按照中央規定、生活指引，並保持社交距離。

媒體問，長距離行軍戴口罩可能有困難，李孟函表示，行軍也是依照指揮中心生活指引實施，若中央有解封也會比照辦理，口罩每天也都會供應1個迷彩口罩，總共每人會發14個。而召員若發燒、需要後送，營內也有救護站或到最近長庚、國軍醫院治療。

媒體還問，這次教召強度比過去更高，但召員多以過去4個月軍力訓練役為主，是否有預置準備？李孟函說，先前就有調查召員生活情形、健康狀況，訓練時各組也都有救護組跟隊伍，有任何意外事件都會立即處置。

至於野外宿營是否需要戴口罩？李孟函指出，宿營也是間隔1.5公尺以上，如有需要還有室內帳可當作個人帳篷使用，野外原本野營帳蓬1組是睡10人，這次也更改成4個人，就是為保持社交距離，萬一有人確診，會按照營區群聚感染等SOP，除即刻送醫還會請地方衛生局疫調。