最硬14天教召今登場 教召員「最高階」副營長是他

史上最硬14天教召今登場，首梯人員一早陸續到桃園市蘆竹山腳國小報到，教召員從過去志願役、義務役及4個月軍事訓練役都有，而這次召員中「最高階」為編制擔任副營長的陳明中少校，他說，退伍5年多這是首次被教召，因過去專長、經歷，應該1、2天就能夠適應軍中生活。

陳明中表示，他過去從軍20多年，是在行政院海岸巡防署北部地區巡防局服役，曾歷任中隊長、幕僚及作戰官，這次擔任教召員中「最高階」的副營長，也是依據他專長編制。

陳明中說，他現已經退伍近5年，這是首次參加教召，配合國防部政策實施14天教召，希望學習操作武器知識，課程內容他認為和之前在部隊訓練大同小異，應該1、2天就可以適應了。

陳明中認為，國際間烏俄戰爭爆發，未來若有戰事總是要有人上戰場操作武器，既然被教召了就回來做精實的訓練，

有媒體問，這次教召拉長至14天會不會覺得不公平？陳明中說，因為是國防部的新制度，可在這次訓練結束後可以做檢討或改進的地方。