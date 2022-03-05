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最硬教召來了！ 首梯報到稱「幸運」 也有人願上戰場

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
教召員報到。記者曾健祐／攝影
教召員報到。記者曾健祐／攝影

史上最硬14天教召今登場，600多名首梯人員一早陸續到桃園市蘆竹山腳國小報到，當中不乏志願役、義務役及4個月的軍事訓練役，大多人都是退伍1、2內首次被教召，有人說「真的很幸運」、無奈生活規畫被打亂，也有人認為提升國防很有意義，未來若被徵召上戰場將全力以赴。

今天教召在蘆竹山腳國小報到，軍方未落實防疫，除了在校內設置報到區做身分查驗，內部也另有檢疫區先對應召員採檢確保安全，一早8點多就陸續有人到場，大多人神情輕鬆，各自攜帶隨身行李到場，包括志願役、義務役退伍人士都有。

吳先生說，他臨時被通知要去14天教召，造成原本生活部分規畫被打亂，坦言「是有點反感」，但對於教召強度提高是否擔心或緊張，他也說還是要自己進去體驗看看才知道，也不至於太緊張。

黃先生表示，被抽中教召不會太意外，因為自己才退伍2年多，因為自己是海軍陸戰隊志願役中士退伍，不會擔心這次教召的「太操」，不過之前服役最多12天就能休假，這次延長到14天都要連續在營區內，確實是比較有壓力。

張先生指出，他過去擔任志願役從陸軍司令部士官退伍，將來若被徵召打戰他願意上戰場，目前烏俄戰爭國際矚目，國內透過這次教召提升國防能力，在使用人民納稅錢上，這次教召是實戰應該會比較有成效，也比起4個月的軍事訓練役來得有用，他也希望4個月能恢復到1年半的兵制。

王先生是4個月軍事訓練役，才剛退伍1年就被教召，他說，自己真的「很幸運」；另1名之前是義務役的王先生則說，目前國際戰事緊張，國防部應從現役軍人加強訓練才對，怎麼這次反而抓後備軍人來教召，是滿奇怪的的政策。

周先生為志願役退伍，他認為沒有戰力要如何保衛國家，應該要有武力、裝備讓外界知道，我們是有能力保衛國家的，否則大家都可以輕易將侵略，加上台灣是戰略要點，一但失守美國、日本都很危險，他今天來教召只是盡一分力而已，應該很多人都是跟他一樣想法。

教召員報到。記者曾健祐／攝影
教召員報到。記者曾健祐／攝影
史上最硬14天教召今登場。記者曾健祐／攝影
史上最硬14天教召今登場。記者曾健祐／攝影
600多名首梯人員一早陸續到桃園市蘆竹山腳國小報到。記者曾健祐／攝影
600多名首梯人員一早陸續到桃園市蘆竹山腳國小報到。記者曾健祐／攝影
教召員報到。記者曾健祐／攝影
教召員報到。記者曾健祐／攝影
教召員報到。記者曾健祐／攝影
教召員報到。記者曾健祐／攝影
教召員報到。記者曾健祐／攝影
教召員報到。記者曾健祐／攝影

教召 志願役 軍人

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