快訊

距南韓總統大選剩4天！ 北韓又試射飛彈

開戰Day10不斷更新／烏克蘭公寓被炸毀 約100人遭活埋

你支持恢復徵兵制嗎？俄烏情勢帶動台灣兵役話題

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
你支持恢復徵兵制嗎？俄烏情勢帶動台灣兵役話題。 圖片來源/unsplash
你支持恢復徵兵制嗎？俄烏情勢帶動台灣兵役話題。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週內「恢復徵兵制」話題的網路聲量表現，帶您了解相關話題的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

俄羅斯、烏克蘭開戰已持續一週的時間，不少民眾為戰爭的爆發感到遺憾與不捨的同時，也回頭檢視台灣現行的兵役制度是否有需要改進之處，因而提起台灣「恢復徵兵制」的可能性與必要性。

恢復徵兵制非唯一 強化訓練質量也很重要

「恢復徵兵制」話題 近一週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖
「恢復徵兵制」話題 近一週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

2月25日時，議員徐巧芯在臉書發文表示，雖然台灣與烏克蘭現實的處境不可相提並論，但仍有相似之處可以借鏡參考，並提出幾個關於「兵役」的改革方向，其中一項「徵兵制仍有必要，應延長役期」引發討論，網友提到「延長役期與義務役的確要恢復，這是為了不時之需」、「兵役調整確實有必要，才能隨時做好準備」等，認為或許的確有改革的必要。

而網紅「我是小生」2月26日表態支持恢復徵兵制的貼文，也就是將現行4個月的軍事訓練延長至1年的時間，於27日在網路上發酵，引起廣大討論如「不管幾年，重點應該是訓練內容」、「訓練不夠精實，當再久的兵都沒用」，可以發現網友雖支持恢復徵兵制，卻同時點出真正的問題應是要加強服役期間的訓練品質，待需要時才能真的保家衛國。

國防部長邱國於3月1日在立委賴士葆的詢問下表示「恢復徵兵制的議題正在討論與研判，但國軍尚未有定案」，話題一出讓討論度攀上最高峰，許多民眾紛紛表示贊同「四個月根本學不到，真的要改變」、「舉雙手贊成，培養真的能保護家園的士兵」等等，直言恢復徵兵制最大的目的就是延長役期，以加強整體的軍事實力才是。

全民皆兵才能保護家園？經濟、少子化因素成改革疑慮

是否支持恢復徵兵制？正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
是否支持恢復徵兵制？正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

關於恢復徵兵制的討論，贊成的民眾多表示「平時本來就應多加訓練」，認為「學習基本戰鬥技巧，必要時才能自衛」、「平時多訓練，才不會趕鴨子上架根本沒戰鬥力」，否則戰爭時不懂武器操作、軍事陣型等，不僅無法保家衛國，還可能丟了自己的性命。除此之外，也有人認為在當兵這件事上國民應「一視同仁」，其中就有人說到「全民男女都要會用槍是基本」、「不論男女至少都要當一年，把每個基本技能都學會」等，並說到保衛家園不是一群人的責任，而是所有國民要共同努力的。

反對恢復徵兵制的民眾則提到「經濟」上的考量，「有些人當兵前已有工作，沒有企業會等你一年」、「並不是人人都有能力可以當一年的兵」，大多希望執政者能有相關配套措施，而非躁進改革；另外，部分網友指出「兵源數量不足應該有其他肇因」，就有人說到「少子化才是問題吧」、「提出（恢復徵兵制）的時機點有點怪，應要先搞清楚缺少兵源的狀況」，喊話政府或許有更核心的問題要先解決，再來改革兵役現況。

長久以來，台灣的兵役制度是時常被談論的話題，而本次的俄烏衝突為民眾所帶來的衝擊，更是讓不少國民深思在殘酷的戰爭背後，究竟該怎麼做才能最有效地保護身邊所愛。但無論是何種立場，無非都是希望戰爭能盡快平息、和平度日。

觀看原文→https://bit.ly/3hA8dcp

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

戰爭 烏克蘭

延伸閱讀

俄烏衝突受惠股 該選誰？

兩岸緊張政軍兵推卻3年未推 吳斯懷：蔡英文懂不懂？

烏俄戰爭掀台灣兵役制度檢討潮 徵兵、役期聲量創新高

宣示反戰 蔣萬安：國家面臨危難一定挺身捍衛國家安全

相關新聞

你支持恢復徵兵制嗎？俄烏情勢帶動台灣兵役話題

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週內「恢復徵兵制」話題的網路聲量表現，帶您了解相關話題的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

立委建議自願者優先教召 邱國正：絕對歡迎

時代力量立委邱顯智今天質詢指出，國防部是否能讓自願者優先排序參加教召及提供相當獎勵；國防部長邱國正說，絕對歡迎，至於有無...

首梯新制教召 5日上午8時蘆竹山腳國小報到

為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集試行驗證，首梯人員5日上午8時於桃園市蘆竹區山腳國小報到。教召期間不休假、每...

「史上最硬教召」來了！ 5日入營14天不休假 操課菜單、必備物品一次看

為提升我國戰力，國軍今年首次14天教召新制將於3月5日開訓，預計試辦到第3季、共1萬5000人入營受訓，每天行軍操練10小時。

飛彈大增打造「刺蝟台灣」？ 邱國正：本來就要防衛固守

中科院新型飛彈量產廠房將在6月完工啟用，年產能將達高峰。對於我國飛彈數量大增，是否為「刺蝟台灣」戰略？國防部長邱國正今於...

綠營質疑吳斯懷進國防委員會 邱國正：我沒有任何顧慮

具退將背景的國民黨立委吳斯懷在立院新會期終於如願加入國防委員會，綠營則質疑吳親共，恐有洩密、忠誠問題。國防部長邱國正今受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。