你支持恢復徵兵制嗎？俄烏情勢帶動台灣兵役話題

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週內「恢復徵兵制」話題的網路聲量表現，帶您了解相關話題的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

俄羅斯、烏克蘭開戰已持續一週的時間，不少民眾為戰爭的爆發感到遺憾與不捨的同時，也回頭檢視台灣現行的兵役制度是否有需要改進之處，因而提起台灣「恢復徵兵制」的可能性與必要性。

恢復徵兵制非唯一 強化訓練質量也很重要

「恢復徵兵制」話題 近一週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

2月25日時，議員徐巧芯在臉書發文表示，雖然台灣與烏克蘭現實的處境不可相提並論，但仍有相似之處可以借鏡參考，並提出幾個關於「兵役」的改革方向，其中一項「徵兵制仍有必要，應延長役期」引發討論，網友提到「延長役期與義務役的確要恢復，這是為了不時之需」、「兵役調整確實有必要，才能隨時做好準備」等，認為或許的確有改革的必要。

而網紅「我是小生」2月26日表態支持恢復徵兵制的貼文，也就是將現行4個月的軍事訓練延長至1年的時間，於27日在網路上發酵，引起廣大討論如「不管幾年，重點應該是訓練內容」、「訓練不夠精實，當再久的兵都沒用」，可以發現網友雖支持恢復徵兵制，卻同時點出真正的問題應是要加強服役期間的訓練品質，待需要時才能真的保家衛國。

國防部長邱國於3月1日在立委賴士葆的詢問下表示「恢復徵兵制的議題正在討論與研判，但國軍尚未有定案」，話題一出讓討論度攀上最高峰，許多民眾紛紛表示贊同「四個月根本學不到，真的要改變」、「舉雙手贊成，培養真的能保護家園的士兵」等等，直言恢復徵兵制最大的目的就是延長役期，以加強整體的軍事實力才是。

全民皆兵才能保護家園？經濟、少子化因素成改革疑慮

是否支持恢復徵兵制？正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

關於恢復徵兵制的討論，贊成的民眾多表示「平時本來就應多加訓練」，認為「學習基本戰鬥技巧，必要時才能自衛」、「平時多訓練，才不會趕鴨子上架根本沒戰鬥力」，否則戰爭時不懂武器操作、軍事陣型等，不僅無法保家衛國，還可能丟了自己的性命。除此之外，也有人認為在當兵這件事上國民應「一視同仁」，其中就有人說到「全民男女都要會用槍是基本」、「不論男女至少都要當一年，把每個基本技能都學會」等，並說到保衛家園不是一群人的責任，而是所有國民要共同努力的。

反對恢復徵兵制的民眾則提到「經濟」上的考量，「有些人當兵前已有工作，沒有企業會等你一年」、「並不是人人都有能力可以當一年的兵」，大多希望執政者能有相關配套措施，而非躁進改革；另外，部分網友指出「兵源數量不足應該有其他肇因」，就有人說到「少子化才是問題吧」、「提出（恢復徵兵制）的時機點有點怪，應要先搞清楚缺少兵源的狀況」，喊話政府或許有更核心的問題要先解決，再來改革兵役現況。

長久以來，台灣的兵役制度是時常被談論的話題，而本次的俄烏衝突為民眾所帶來的衝擊，更是讓不少國民深思在殘酷的戰爭背後，究竟該怎麼做才能最有效地保護身邊所愛。但無論是何種立場，無非都是希望戰爭能盡快平息、和平度日。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》