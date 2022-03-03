獨／國防部首度公開：雄昇飛彈系統就是「地對地巡弋飛彈」

立法院三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，其中採購「雄昇飛彈系統」，國防部首度公開表示，這型彈為「地對地巡弋飛彈」，屬遠距精準武器，可對敵主要威脅的戰略目標，擴大反制作戰成效。而年產量結合雄二反艦飛彈，原年產81枚，將可提升到131枚。

國防部「海空戰力提升計畫採購特別預算案」規劃籌獲8項10案武器裝備，編列2372億6999萬7千元，執行期程為111至115年度。

國防部近期向立法院提出報告表示，中科院110年已順利完成約500枚飛彈，擴建廠房將於111年6月底前完成，可順利執行特別預算案飛彈產量任務。

國防部同時提出擴廠房後，未來飛彈產能提升評估，我未來陸/海射劍二飛彈，原年產僅40枚，將可提升到150枚；防空天弓三型飛彈原年產48枚，提升到年產96枚；雄風三型反艦飛彈原年產20枚，提升到70枚；雄二反艦飛彈與雄昇飛彈共用生產線，原年產81枚，提升到131枚；萬劍飛彈原年產18枚，可年產50枚；劍翔無人攻擊載具年產48架。

國防部表示，「海空戰力提升計畫採購特別預算案」是國軍依敵情威脅及未來作戰型態，研擬籌獲「聯合反制、整體防空及海上截擊」三大作戰領域的武器裝備。

國防部表示，聯合反制有3案，分別為：無人攻擊載具，具長時間滯空能力的劍翔無人機搭載反輻射飛彈，其特性不須人員駕駛，可降低人員死傷風險的優點，以摧毀敵軍防空雷達，提升我遠距作戰效能。萬劍飛彈系統，則由IDF型機於作戰時攜掛，於敵防空火力範圍外或對我有利空域投射，達到降低戰損及阻殲機場目標。

國防表示，雄昇飛彈系統，則是「地對地巡弋飛彈」，屬遠距精準武器，對敵主要威脅的戰略目標，擴大反制作戰成效，以符合未來作戰需求。

至於整體防空，國防部說，陸基防空系統天弓三型，屬中、高空域防禦系統，對敵導彈襲擊具高度攔截擊殺能力，可隨戰況發展實施機動作戰，提升戰場存活率。

野戰防空系統因應共軍運用慢速定(旋)翼機、巡弋飛彈及無人機對我低空威脅，針對區域防空搭配陸射劍二防空飛彈，可建立重層攔截低空掩護，確保作戰區重要防護目標與有生戰力低空安全。

海上截擊則有高效能艦艇(第一、二階段)，具備高度機動性、強大的水面打擊及防空能力，戰時依令到達指定攻擊位置，可快速發揮發揮優勢制海戰力。岸置反艦飛彈系統(第一、二階段)，則由機動飛彈車組搭配雄風二型及雄風三型飛彈，透過機動化及分散配置於全台各地，射程可涵蓋全台周邊海域有效遂行反艦作戰任務。

此外尚有海巡艦艇加裝戰時武器系統，國防部表示，依國防法第四條，將海巡署戰時納入國軍防衛作戰體系平戰轉換作業，海巡安平級艦平時即加裝雄風射控及通信指管裝備，戰時即納入國軍作戰序列，提升整體制海作戰能力。

國防部說，海空戰力提升特別預算規劃在111至115年期程內籌獲8項10案武器裝備，建構適足的防衛戰力，其中無人攻擊載具系統、雄昇飛彈系統及萬劍飛彈系統等3案，經中科院周延規劃期程工項，配合短期挹注經費量產快速形成戰力，發揮中科院飛彈產線最大產能，可提前於113及114年完成量產。