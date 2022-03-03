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獨／對美採購大批軍備 國防部鬆口可望增兵

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部說，海軍岸置飛彈系統，包括「迅雷2、迅捷及空軍F-16V」等兩案，需視後續實際操作教範人力基準及機隊消長情形，在軍種員額內同步檢討老舊低效兵力、裝備及不符編制效益的組織，釋出人力優先支應後續新興兵力需求。圖為陸基雄二反艦飛彈。記者洪哲政／攝影
國防部說，海軍岸置飛彈系統，包括「迅雷2、迅捷及空軍F-16V」等兩案，需視後續實際操作教範人力基準及機隊消長情形，在軍種員額內同步檢討老舊低效兵力、裝備及不符編制效益的組織，釋出人力優先支應後續新興兵力需求。圖為陸基雄二反艦飛彈。記者洪哲政／攝影

國軍對美軍購大批飛彈、戰機、戰車、自走砲，提升防衛能力，但操作人力哪裡來？國防部向立法院鬆口表示，將會在國軍總員額21.5萬人內進行滾動式調修三軍類型、編組、數量及官士兵配比。

國防部紀錄顯示，截至110年8月底，國軍志願役人數為16萬2282人，「募兵制」計畫目標則為16萬9千人；按國防部說法，尚有增兵5萬2718人的空間。

國防部向立法院提出「對外購買及國防自製武器裝備之人力編制進行檢討及精進」報告表示，國軍兵力結構調整，以「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，並依「打、裝、編、訓」的思維，結合武器裝備籌獲期程及國防資源分配，現階段於總員額21.5萬內滾動調修三軍部隊類型、編組、數量及官士兵配比，納入「國軍五年編裝需求規劃」逐年計畫性執行編裝調整的組建最符作戰效益的兵力結構。

國防部說，國軍111-115年兵力整建計畫內的相關軍售及國造自製等裝備建案，相關編組調整規劃均已納入編裝需求計畫，管制依計畫逐年執行；目前僅海軍岸置飛彈系統，包括「迅雷2、迅捷及空軍F-16V」等兩案，需視後續實際操作教範人力基準及機隊消長情形，在軍種員額內同步檢討老舊低效兵力、裝備及不符編制效益的組織，釋出人力優先支應後續新興兵力需求。

所謂「迅雷2」是包括陸基型雄三反艦飛彈在內的海軍第二機動中隊，「迅捷」則為對美採購岸置魚叉飛彈中隊。傳海軍因採購岸置魚叉飛彈，加上現役的岸置雄二與雄三飛彈，海鋒大隊編制將升格為指揮部。

國軍 國防部

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