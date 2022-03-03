共軍艦艇編隊東部外海操演返航現蹤 海軍：全程掌握適處

傳海軍雷達昨晚監控到台東蘭嶼50浬外海出現3艘中共解放軍軍艦，研判今日上午穿越巴士海峽，海軍司令部今天表示，凡進入台海周邊的艦船，國軍聯合情監偵系統，均能全程掌握、監控及適處。

空軍近期曾多次發布在我西南防空識別區內有共軍艦載直升機升空活動，且近日共軍運8反潛機連續二天長航穿越巴士海峽至我東部外海後折返，3月1日防空識別區南側邊緣也紀錄到直-9反潛機升空，東南部海域顯然有共軍艦艇頻繁活動，在空機配合操演。

但知情官員表示，這批共軍軍艦並未接近我鄰接區，以活動距離而言尚不需派遣專艦跟監，由南偵艦與岸際聯合情監偵系統掌握即可。

傳昨晚10點多，軍方雷達發現3艘中共解放軍軍艦出現在台東蘭嶼50浬外海，即展開監控，今天上午8點多，這3艘軍艦持續往南移動，研判朝向巴士海峽。另2月28日及3月1日也曾監控到中共解放軍軍艦。

海軍司令部說，凡進入台海周邊的艦船，國軍聯合情監偵系統，均能全程掌握、監控及適處。