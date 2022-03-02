美軍前參聯會主席為何突然造訪台灣？不僅賣軍火

美國正在升級台海緊張。美國前軍方官員此次訪台，意在加大對大陸的政治壓力。美國總統軍事特使對台灣有何指示？

這是俄國衛星新聞社中文版的報導。文中指出，台灣似乎是在最後一刻才知道，美國政府將前五角大廈和國安會的高級官員派往台北。代表團由美軍前參謀首長聯席會議主席穆倫率領。

此次訪問僅限一日，已於3月2日下午結束。最有可能的是，華盛頓認為這段時間足以檢查台灣將如何為加強美國對中國大陸的軍事和政治壓力做出貢獻。2月26日美國「拉爾夫．強森」號飛彈驅逐艦通過台灣海峽後不久，美國前軍方官員抵達台灣。過去一年美國軍艦幾乎每月都出現在台灣海峽，這大大加劇了美中緊張關係。

俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所副所長亞歷山大．洛馬諾夫在接受衛星通訊社採訪時指出，加強與台灣的協調是美軍特使暗訪台灣的主要目標之一。亞歷山大．洛馬諾夫說：「這裡指的是美台在安全領域的軍事規劃和行動協調的建立和完善，而不僅僅是武器供應領域的進一步接觸。美台聯合軍事行動的潛在計畫在他們自己看來很可能是對北京進行預防性軍事政治壓力的一種新嘗試。這樣的信號將加劇該地區的衝突程度。從『上海公報』簽署50週年這一重要歷史日子中國國內的議論氛圍可以看出，中國輿論對美國在台灣問題上的不誠懇和政治上的前後不一有著清醒的認識。今天我們看到美國一再向北京施壓，讓北京做出一些對美國有利的讓步，以換取美方遵守『一個中國』政策。美國的政策引發了對美國可能對台海兩岸衝突進行軍事干預的擔憂。這無助於和平與穩定，反而使世界更加脆弱，只會增加不穩定」。