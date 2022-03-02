國軍新式教召營武裝 陸軍：手槍、步槍、機槍、迫擊砲

新制14天教召將在本周啟動示範營，外界關切教召營有無反裝甲武器如標槍飛彈等，國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謀上午表示，教召步兵營配賦使用的是手槍、步槍、機槍跟迫擊砲等。

國防部上午舉行記者會，說明新式教召施訓內容。首次新式教召的地點為何會選在桃園蘆竹山腳國小，陸軍司令部戰訓處動員組組長羅永昶表示，有關結合戰術位置實施報到及訓練部分，陸軍司令部依「處處皆戰場，時時作訓練」政策指導，將步兵206旅的報到處設在山腳國小，就是結合該部隊的戰術位置進行訓練。

外界關切烏俄戰爭中反裝甲標槍飛彈攻擊裝甲車非常有效，未來後備部隊在灘岸的守備人力是否獲得這項裝備？劉慎謀回應表示，教召訓練以強化後備戰力為目的，課程的規劃重點在軍職專長複訓、編制武器的戰鬥射擊教練及戰備任務訓練等要項，並且結合戰術位置施訓，以結合防衛作戰的需求。

他進一步表示，教召射擊訓練可使教召員再次熟悉武器操作，包含手槍、步槍、機槍跟迫擊砲等，戰鬥教練從原本的防禦、工事構築到戰傷急救、地形地物利用、道路破壞與通過，還有戰鬥間各種狀況處置外，也加上行軍、夜教、野外宿營等訓練課目。

後次室後勤管理處處長黃信仁進一步表示，教召人員使用射擊的步槍是65式K2步槍，後備部隊使用總數概約3萬餘支。目前該批槍枝以黃油封存，在教召時會除去黃油，並送聯保廠鑑定後才提供教召部隊實施射擊使用。

陸軍司令部戰訓處動員組組長羅永昶表示，此次教召炊事作業採野戰開設，會結合加熱式餐盒使用，後續會檢討第1至3季的執行過程，滾動修訂後勤支援的能量。