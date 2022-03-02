新制教召將啟動 國防部影片訴求後備軍人再次保衛家鄉

國防部今天說明新制14天備動員教召相關訓量與課程規範，同時發布影片，呼籲已有社會閱歷的後備軍人，挺身再次穿上軍服，守護家庭與土地。

國防部上午舉行記者會，說明將於本周起陸續實施的新制教召。全民防衛動員署表示，第三作戰區本季有1個營、第二、三季各擴大為4個營；第五作戰區第一季實施1個營、1個連，二、三季也各擴大為4個營；第四作戰區第一、二、三季均實施兩個營。而本季第一個示範營，就是在桃園蘆竹大古山區一帶由陸軍206旅實施的後備教召梯次。

全動署統計，新制14天教召，今年有陸軍17個營、後備6個營、海軍1個營及空軍1個連；舊制5-7天則有9.7萬人。

國防部也發布影片向後備軍人喊話，要有包容與友愛的胸襟，也要有捍衛自己的力量，為了家庭與這片乘載夢想的土地，用最簡單直白的方式，穿上軍服，再次守護她。