若發戰事中市281萬人何處躲？盧秀燕：防空避難所足夠

烏俄戰火持續，台、中兩岸關關係也受到矚目。有民眾擔心「今日烏克蘭、明日台灣」，若發生戰事，身邊防空避難所是否足夠？台中市長盧秀燕表示，台中有2萬4千座防空避難室，可供8百萬人避難，是充裕的。

烏克蘭、俄羅斯戰火連天，炸彈、飛彈等軍武轟炸的畫面怵目驚心，也可見烏克蘭人民紛紛逃往防空洞避難。烏俄狀態令人聯想到台灣、中國之間關係，擔心台海若發生戰事，台中身為台灣第二大城市，防空避難場所是否足夠台中市民避難？

台中市長盧秀燕表示，人口高達281萬，目前截至1月底止，有2萬4千座防空避難室，可供應近8百萬人避難，符合全國法令，供需比是2.9倍，避難場所是充裕的，但我們尋求和平、希望備而不用。

被問到最近是否需要對台中防空避難場所進行盤點？盧秀燕說明，這資料只要有新申請建物，都需要按照法規，必須設立防空避難室，這些資料當月就會交給警察局彙總，這工作是經年累月在做，每年也都有相關演習，這些資料都是確實的，請市民放心。