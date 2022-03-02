聽新聞
test
0:00 / 0:00
若發戰事中市281萬人何處躲？盧秀燕：防空避難所足夠
烏俄戰火持續，台、中兩岸關關係也受到矚目。有民眾擔心「今日烏克蘭、明日台灣」，若發生戰事，身邊防空避難所是否足夠？台中市長盧秀燕表示，台中有2萬4千座防空避難室，可供8百萬人避難，是充裕的。
烏克蘭、俄羅斯戰火連天，炸彈、飛彈等軍武轟炸的畫面怵目驚心，也可見烏克蘭人民紛紛逃往防空洞避難。烏俄狀態令人聯想到台灣、中國之間關係，擔心台海若發生戰事，台中身為台灣第二大城市，防空避難場所是否足夠台中市民避難？
台中市長盧秀燕表示，人口高達281萬，目前截至1月底止，有2萬4千座防空避難室，可供應近8百萬人避難，符合全國法令，供需比是2.9倍，避難場所是充裕的，但我們尋求和平、希望備而不用。
被問到最近是否需要對台中防空避難場所進行盤點？盧秀燕說明，這資料只要有新申請建物，都需要按照法規，必須設立防空避難室，這些資料當月就會交給警察局彙總，這工作是經年累月在做，每年也都有相關演習，這些資料都是確實的，請市民放心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言