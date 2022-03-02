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烏俄戰事擾民心 國防部連發火力展示片顯露護國實力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天發布「團結堅定、守護國家」影片。圖／取自國防部影片
國防部今天發布「團結堅定、守護國家」影片。圖／取自國防部影片

國防部今天表示，俄烏戰事未見緩解，中共軍機仍持續侵擾我空域，對於國際安全情勢與敵情發展，國防部嚴密掌握，審慎應對。國防部今天發布「團結堅定、守護國家」影片，片中展現國軍各式主戰兵力火力，強調國軍除了有形的戰力提升之外，更展現堅定的自我防衛決心與實力，期盼大家團結一致，強化精神武裝，鞏固心防，唯有我們自立自強，才能嚇阻敵人不敢輕啟戰端。

國防部表示，這部「團結堅定、守護國家」影片，強調保家保鄉，國軍責無旁貸，捍衛中華民國生存發展，守護百姓安全福祉，就是國軍的天職。片中展示國軍陸海空各項主戰裝備實彈射擊畫面。

國防部表示，國軍戮力建軍備戰訓練，無時無刻提升軍備與國防戰力，不僅在於止戰，更要讓全世界知道，我們不挑釁，愛好民主自由，我們是維持區域和平穩定重要且良善的力量。

「毋恃敵之不來、恃吾有以待之」。國軍持續厚植國防建設，加速國防自主腳步，任何的戰備訓練，都是在強壯防衛固守的力量，精練國軍，精實戰力，為維護民主自由而戰備。另一方面，團結力量大，無形戰力的維繫益發重要，對於心理層面的建設，我們絕不可鬆懈，務必堅定心防。

國防部指出，歷史經驗告訴我們，和平不能寄望於敵人的善意，國家安全必須建立在自己有實力。「自己的國家自己防衛」，國家的堅實國防戰力，除了精良的武器裝備，更要有無可動搖、高昂的防衛意志，眾志成城，努力達成區域和平與臺海安全的國防目標。

國軍 國防部

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