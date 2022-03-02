野外教召手機沒電怎麼辦？陸軍：安官桌旁提供充電機制

新制 教召 14天不休假，且都在野外施訓，後備 軍人 攜帶手機除必須管制使用外，如何解決野外充電的問題？ 陸軍 司令部戰訓處動員組組長羅永昶上校上午表示，陸軍每個後備連都會準備延長線與安全管控閥，操課時在安全士官桌周邊提供充電機制，入營的後備軍人可攜帶自己的充電器備用。

國防部上午舉行記者會，說明新制14天教召訓練課程與內容，陸軍司令部戰訓處動員組組長羅永昶上校表示，本周（5日）新制教召結合戰術位置實施報到與訓練，按處處皆戰場、時都訓練的政策指導，由步兵206旅在蘆竹地區實施報到與施訓，結合戰術位置實施操課與訓練。

會有媒體詢及，受召的後備軍人入營後手機管制，國防部全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮表示，後備軍人手機管制要求與常備部隊要求相同，按後備軍人召訓指導大綱，手機將以連為單位造冊列管，定時定點開放使用，開放時間為每日1900至2000、2100至2200。

記者昨日前往首次新制教召實施的桃園蘆竹大古山地區實施考察，陸軍206旅先遣單位已進駐山區高點，人員實施宿營，但野外沒有充電設備，後備軍人又兩星期不能休假，如何維持手機充電保持與家人聯繫？

對此，羅永昶表示，教召施訓單位會準備延長線與安全管控，請入營的後備軍人可攜帶自己的充電器，以每天在開放時間提供使用外，操課時則在安官桌周邊可管控範圍內，提供充電，陸軍對維管已有考量。