聽新聞
test
0:00 / 0:00
全動署：將借鏡研析烏克蘭全民皆兵動員應戰模式
烏俄衝突引發世界關注，國防部注意到烏克蘭全民皆兵的動員方式。國防部全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮上午表示，國防部會持續關注這次俄烏衝突中烏克蘭的動員時機、後備部隊編組、動員戰力發揮，作為我國後備動員研析的參考。
國防部上午舉行記者會，對近日又有人提及恢徵兵，國防部發言人史順文表示，國防部樂見外界相關討論，但我國現行兵役制度是徵募並行，目前常備部隊人力已達90%，可長留久用，志願役役期至少有四年，戰力提升可評估得出來。對於外界重要的意見、政策，後續國防部會作內部討論，他提醒，兵役制度是長遠規劃，相關配套也須納入考量，包含國家財政等，都是必須考量的因素，國防部會逐步評估。
記者會中有媒體詢及烏俄衝突中烏克蘭有無我國可借鏡參考處，俞文鎮表示，全世界關注俄烏衝突，國軍對烏克蘭全民皆兵，「大家為國家安全、家鄉守土責任，爭先恐後上戰場」，全動署會持續關注。針對這次俄烏衝突中烏克蘭動員的時機與後備部隊編組、動員戰力發揮等，會作為後備動員研析的參考。他說，國軍目前也正朝向動員合一、常後一體與跨部會合作，全力推動後備動員改革。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言