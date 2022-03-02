全動署：將借鏡研析烏克蘭全民皆兵動員應戰模式

烏俄衝突引發世界關注，國防部注意到烏克蘭全民皆兵的動員方式。國防部全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮上午表示，國防部會持續關注這次俄烏衝突中烏克蘭的動員時機、後備部隊編組、動員戰力發揮，作為我國後備動員研析的參考。

國防部上午舉行記者會，對近日又有人提及恢徵兵，國防部發言人史順文表示，國防部樂見外界相關討論，但我國現行兵役制度是徵募並行，目前常備部隊人力已達90%，可長留久用，志願役役期至少有四年，戰力提升可評估得出來。對於外界重要的意見、政策，後續國防部會作內部討論，他提醒，兵役制度是長遠規劃，相關配套也須納入考量，包含國家財政等，都是必須考量的因素，國防部會逐步評估。

記者會中有媒體詢及烏俄衝突中烏克蘭有無我國可借鏡參考處，俞文鎮表示，全世界關注俄烏衝突，國軍對烏克蘭全民皆兵，「大家為國家安全、家鄉守土責任，爭先恐後上戰場」，全動署會持續關注。針對這次俄烏衝突中烏克蘭動員的時機與後備部隊編組、動員戰力發揮等，會作為後備動員研析的參考。他說，國軍目前也正朝向動員合一、常後一體與跨部會合作，全力推動後備動員改革。