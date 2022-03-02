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國軍新教召本周首度實施 兩星期不休假 行軍一次十公里

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮。圖／取自國防部直播畫面
國防部全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮。圖／取自國防部直播畫面

國軍首次新制十四日教召本周將在桃園蘆竹大古山周邊戰術位置實施，國防部今日表示，新制教召兩星期不休假，課程將增加手、步槍、機槍實彈射擊發數，並實施行軍夜校、野外宿營、野炊結合加熱式餐盒等訓練科目。將領表示，每次行軍訓練至少10公里以上。

國軍首梯新制14日教召營將於本月5日起在桃園蘆竹區山腳國小報到後，在當地大古山區等地展開，據了解，實施過程中，軍方規劃蔡總統前往當地視導召訓部隊，慰勉參訓的後備軍人

國防部今日舉行記者會，國防部表示，因應敵情威脅，為有效提升後備戰力，新制教召14天試行驗證，規劃於今(民國111)年第1至3季，由三軍及後備指揮部，採局部方式實施，第1季接訓單位計陸軍206旅3營、257旅4營、203旅砲兵營、空軍3聯隊3營1連及海軍陸戰新訓旅1營等5個單位，年度召訓計24個營、1個連，合計1萬5000餘人，並於第4季檢討試行成效。

列席的國防部全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮表示，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時、含夜間2小時，合計訓練136小時。

俞文鎮表示，新制教召第1天結合戰術位置報到，續於周邊地區施訓，磨練戰場狀況應處，並依所在縣市後備軍人資料庫，採輻射選員及不跨作戰區的原則，選充各梯次召員，以加速編成時效。

俞文鎮說，課程區分「部隊報到與法治教育等一般課程」、「專業專長複訓與鑑測」、「編制武器射擊與連以下戰鬥教練」、「營戰備任務訓練」及「裝備保養與解召」等五個階段，各項課程按程序、步驟、要領，落實各項訓練安全風險管控及防疫規定，並貫徹「處處皆戰場，時時都訓練」的指導，以達就地動員與作戰及保家、保鄉、保產之目標。

會有媒體詢及，受召的後備軍人入營後手機管制，俞文鎮表示，後備軍人手機管制要求與常備部隊要求相同，按後備軍人召訓指導大綱，手機將以連為單位造冊列管，定時定點開放使用，開放時間為1900至2000、2100至2200。陸軍司令部戰訓處動員組組長羅永昶補充說，後備軍人可攜帶充電器，會定時在安官桌提供充電。

不過，國軍現役是使用T91步槍，但應召的後備軍人卻仍使用65K2步槍，國防部後次室後勤管理處處長黃信仁表示，國軍現役65K2步槍還有16萬多隻，3萬多支在庫房中油封，經聯保廠三級鑑定後，提供後備部隊射擊使用。至於此次新制教召，是以強化後備戰力目的，符合防衛作戰需求，將增加手、步槍、機槍射擊發數，行軍夜校、野外宿營等項。他說，此次行軍課程，每次至少10公里以上。羅永昶說，野外宿營是結合實況，包括露營與宿營，野炊則會結合加熱式餐盒。

軍人 教召 國防部

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