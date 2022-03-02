國軍新教召本周首度實施 兩星期不休假 行軍一次十公里

國軍首次新制十四日 教召 本周將在桃園蘆竹大古山周邊戰術位置實施， 國防部 今日表示，新制教召兩星期不休假，課程將增加手、步槍、機槍實彈射擊發數，並實施行軍夜校、野外宿營、野炊結合加熱式餐盒等訓練科目。將領表示，每次行軍訓練至少10公里以上。

國軍首梯新制14日教召營將於本月5日起在桃園蘆竹區山腳國小報到後，在當地大古山區等地展開，據了解，實施過程中，軍方規劃蔡總統前往當地視導召訓部隊，慰勉參訓的後備軍人。

國防部今日舉行記者會，國防部表示，因應敵情威脅，為有效提升後備戰力，新制教召14天試行驗證，規劃於今(民國111)年第1至3季，由三軍及後備指揮部，採局部方式實施，第1季接訓單位計陸軍206旅3營、257旅4營、203旅砲兵營、空軍3聯隊3營1連及海軍陸戰新訓旅1營等5個單位，年度召訓計24個營、1個連，合計1萬5000餘人，並於第4季檢討試行成效。

列席的國防部全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮表示，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時、含夜間2小時，合計訓練136小時。

俞文鎮表示，新制教召第1天結合戰術位置報到，續於周邊地區施訓，磨練戰場狀況應處，並依所在縣市後備軍人資料庫，採輻射選員及不跨作戰區的原則，選充各梯次召員，以加速編成時效。

俞文鎮說，課程區分「部隊報到與法治教育等一般課程」、「專業專長複訓與鑑測」、「編制武器射擊與連以下戰鬥教練」、「營戰備任務訓練」及「裝備保養與解召」等五個階段，各項課程按程序、步驟、要領，落實各項訓練安全風險管控及防疫規定，並貫徹「處處皆戰場，時時都訓練」的指導，以達就地動員與作戰及保家、保鄉、保產之目標。

會有媒體詢及，受召的後備軍人入營後手機管制，俞文鎮表示，後備軍人手機管制要求與常備部隊要求相同，按後備軍人召訓指導大綱，手機將以連為單位造冊列管，定時定點開放使用，開放時間為1900至2000、2100至2200。陸軍司令部戰訓處動員組組長羅永昶補充說，後備軍人可攜帶充電器，會定時在安官桌提供充電。

不過，國軍現役是使用T91步槍，但應召的後備軍人卻仍使用65K2步槍，國防部後次室後勤管理處處長黃信仁表示，國軍現役65K2步槍還有16萬多隻，3萬多支在庫房中油封，經聯保廠三級鑑定後，提供後備部隊射擊使用。至於此次新制教召，是以強化後備戰力目的，符合防衛作戰需求，將增加手、步槍、機槍射擊發數，行軍夜校、野外宿營等項。他說，此次行軍課程，每次至少10公里以上。羅永昶說，野外宿營是結合實況，包括露營與宿營，野炊則會結合加熱式餐盒。