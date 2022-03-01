募兵率連兩年下降 國軍這些打硬仗部隊缺官缺士也缺兵

國防部雖然宣稱募兵制已達到預期目標，去年8月為止，國軍志願役官兵數目前已達16萬2282人，但實際上與「募兵制」計畫所訂16萬9千人的目標有所差距，且招募獲得率近兩年日趨下降，而募到的志願士兵還有2成寧賠款提前離營。行政院同意國防部增發戰鬥部隊加給及留營慰助金多年，但國軍仍有許多戰鬥部隊軍官、士官或士兵編現比至今不及八成。

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根據國防部人事次長室紀錄，募兵制確實人數確實逐年增加，107年度及108年度各增加8627人及6627人較高，增幅5.88%及4.26%，屬於高峰，但其後志願役人數就成長有限甚或下滑，109年度僅增加2024人，增幅僅1.25%，110年前8月人數甚至減少1781人、減幅1.09%。

國防部紀錄顯示，截至110年8月底志願役人數16萬2282人，與「募兵制」計畫所訂須募得16萬9千人的目標有所差距。

立法院也曾指出，而且國軍對體能、戰技要求較一般後勤、補給部隊或行政職高的「戰鬥部隊」，部隊形態須經過嚴格訓練與操演，戰時亦多位居前線，因此有意願投身該類部隊服務及役期期滿願留營的人數均相對較少。為了鼓勵志願役人力投入國軍戰鬥部隊，並希望部隊原有人力於役期期滿後能繼續留營服務，行政院於104年3月27日同意志願役戰鬥部隊加給及志願士兵留營慰助金調整案。截至去（110）年6月底，國第1類型堪稱是「打硬仗」的戰鬥部隊整體編現比雖均高於八成，但仍有部分部隊的士兵、士官或軍官編現比有低於八成。

根據國防部紀錄顯示，國軍士兵編現比不及八成部隊，有陸軍特戰、兩棲部隊、砲兵部隊、陸軍防空部隊。士官編現比不及八成的，則有陸軍機步部隊、砲兵部隊、裝騎部隊、火箭部隊、防空飛彈部隊。軍官編現比不及八成的則有海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊及其所屬單位、步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車中隊、砲車中隊、防備連、飛彈連；空軍防空暨飛彈部隊；憲兵202指揮部。

立法院舉例，106年度至110年8月底志願士兵合計招獲7萬495人，招獲率為99.33%，各年招募人數及比率雖多達預期目標，但同期間未服滿志願士兵現役最少年限的人數也達1萬2942人，占同期間招獲志願士兵人數比率18.36%。依據志願士兵服役條例規定，未服滿現役最少年限者，應予賠償，總計賠償金額達8億9633萬1千元。

平均5年來不適服現役士兵平均每年人數約為2588人，雖其不適服原因及態樣多元，招獲士兵中有約近2成提前離營，除致浪費部隊有限訓練資源外，國防部亦需耗費相當人力處理後續賠償款收繳及追償等問題。

立法院建議，自募兵制計畫實施以來，國防部業已報奉行政院核定調增多項志願役人員加給及獎金，以增其招募誘因。但執行迄今，志願役實際人數與募兵制計畫所訂目標仍有部分差距，且有部分戰鬥部隊士兵、士官或軍官編現比仍不及八成，而近年志願士兵招募雖均達預期目標，但每年亦有相當比例士兵因不適服現役而提前離營，均有待國防部妥謀因應對策。