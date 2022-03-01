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獨／新制教召將啟動 陸軍先遣進駐蘆竹大古山區宿營

聯合報 / 記者洪哲政／蘆竹即時報導
5日首批新制教召約一個營後備軍人，將前往桃園蘆竹山腳國小報到。記者洪哲政／攝影
5日首批新制教召約一個營後備軍人，將前往桃園蘆竹山腳國小報到。記者洪哲政／攝影

全民防衛動員署將本月5日實施首次新型十四日制動員教召，將採在戰術現地實施野營、宿營方式實施。本報上午直擊承辦教召的陸軍206旅先遣部隊，已進駐桃園蘆竹大古山高點，開始布署指揮、後勤機制。

5日首批新制教召約一個營後備軍人，將前往桃園蘆竹山腳國小報到，此地位於當地大古山脚，山區高點可瞰制被劃設為敵軍可能登陸的林口海岸、台電卸煤碼頭與桃園國際機場等戰術要點，山區另有平封戰啟的重砲陣地。教召營將模擬在山區周邊阻殲自林口海岸登陸的敵軍。

陸軍206旅先遣部隊上午進駐大古山腳高點某廟宇，部署無線電、行動廁所等指揮、後勤機制，人員則借住周邊空置民宿餐廳進行「宿營」。

據了解，此次新制教召原訂的全程「野營」，因應建議，部分將改借住公用或民居的「宿營」。國防部明（2）日將舉行記者會由全動署說明詳情。

陸軍206旅先遣部隊上午進駐大古山腳高點某廟宇。記者洪哲政／攝影
陸軍206旅先遣部隊上午進駐大古山腳高點某廟宇。記者洪哲政／攝影
軍方先遣部隊進駐桃園蘆竹大古山區，小徑可見陸軍司令部規劃的通道。記者洪哲政／攝影
軍方先遣部隊進駐桃園蘆竹大古山區，小徑可見陸軍司令部規劃的通道。記者洪哲政／攝影
陸軍206旅先遣部隊上午進駐大古山腳高點某廟宇，人員借住周邊空置民宿餐廳進行「宿營」。記者洪哲政／攝影
陸軍206旅先遣部隊上午進駐大古山腳高點某廟宇，人員借住周邊空置民宿餐廳進行「宿營」。記者洪哲政／攝影

教召 桃園 林口

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