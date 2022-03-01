俄烏牽動兩岸緊張？ 邱國正：有強化、未提升戰備層級

俄烏戰爭開打，連帶讓兩岸關係再度緊繃，國內屢傳國軍提升戰備。國防部長邱國正今在立院答覆立委黃國書質詢時表示，國軍戰備到目前為止是有所強化，但沒有針對俄烏戰爭影響提升戰備層級，沒有進到應急作戰階段。

邱國正說，國軍建軍備戰多年，國外目前的狀況給我們警惕，是壓力也是助力，國軍因此更加要勤奮戰備、整備與訓練，會持續就這方面強化，國防部對當前情勢運作，也不分晝夜掌握中。

邱國正表示，國軍戰備有分經常戰備、應急作戰與全面作戰，要看狀況設定；而在經常戰備中有分重點強化，這部分國防部直接下達命令後，國軍就可以照狀況提升。

對於兩岸情勢緊張，邱國正受訪時反問媒體，「台海情勢你認為有不緊張的時候嗎？我覺得都蠻緊張的啊」。邱說，他從軍以來，兩岸情勢緊張程度局勢只是高低程度差別，他不會因任何枝微末節因素，把整個思考主軸搞亂或受影響變更。

邱國正表示，「大軍未動、糧草先行」，現在大軍未動，徵訓已經在做。

對於國內近來再傳延長徵兵役期聲音，邱國正表示，當初將兵役制度改為募兵為主，一方面財力問題，另一方面事是考慮短期訓練沒辦法迎合戰事需求，希望平日養兵少、戰時用兵多。

邱國正說，現在因議題變化，又把並役制度的議題炒作起來，他並不排斥，大家可以討論；但平心而論，義務役役期頂多二至三年，現在募兵的志願役役期則是4年以上，要以戰力來看，戰力與以往有過之而無不及，現在應強化後備戰力。

邱國正表示，任何議題國防部都可以討論、研議，但國防部目前的重點是戰力、建軍與備戰；國防部也一直有在掌握狀況，也在做分析。

至於國內防空洞設置，邱國正說，國防部有將國防手冊範本發到各地方政府做指導，各地方政府、各部會都有在配合，一旦有狀況的時候到哪裡去做就地避難。