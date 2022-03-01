不公開戰備警戒等級 邱國正：國軍保持正常運作

俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭發起動員令，台灣的後備戰力，引發立委關切。民眾黨立委蔡壁如上午質詢時詢問，國防部是否會公開戰備警戒等級？國防部長邱國正表示，不必動不動就對外公布，現在國軍保持正常運作，但有強化相關作為與自身警覺。

蔡壁如詢問，國防部全國防衛動員署今年成立，萬一戰火波及民間，如何安撫民眾恐慌，迅速有效動員後備兵力？國防部去年宣示製作「民眾求生避難手冊」今年三月要完成，進度為何？

邱國正表示，全國防衛動員署成立的用意，是與各部會、地方政府取得更密切協調，以強化過去全民動員辦公室的功能。國軍分為經常戰備時期、一旦發生狀況未動員前的應急作戰，以及動員後的全面作戰。不要動不動就對外公佈，現在國軍保持正常運作，但有強化相關作為。

邱國正表示，有關全民國防手冊3月1日已頒發，是給各部會、地方政府的範本，要因應各地不同去填資料，他們有持續在做，從去年應立委要求，已經如期如質送出去。

蔡壁如也問，成功嶺設有虛擬射擊練習射設備，能否開放更多民眾練習？邱國正說，軍事方面訓練不是民眾去玩ＢＢ彈的，真有需要他們可以安排時間觀摩，但因本身軍事用途，能否排出時間給民眾觀摩，還需要細部了解才能應對。

蔡壁如提及，看到烏克蘭老奶奶持步槍訓練，精神令人感佩。行政院長蘇貞昌答詢表示，這就是他說過的，「就算剩下一隻掃把，我都拿起來跟侵略者對抗、保家衛國，」這也是台灣被烏克蘭感動、全世界幫忙烏克蘭的緣由所在，像是阿富汗總統一下跑掉，就崩潰了，烏克蘭挺住，俄羅斯就不會這麼快遂其願。