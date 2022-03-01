快訊

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

全球軍力排名台灣強過以色列？內行鄉民點出關鍵：錢沒白花

聯合新聞網 / 綜合報導
依據瑞士信貸報告的全球軍力評比，台灣排入前20強。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
依據瑞士信貸報告的全球軍力評比，台灣排入前20強。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

烏俄戰爭爆發，台海情勢也備受國際社會關注，被視為下一個可能的戰場，許多國人因此好奇台灣軍事實力究竟如何。有網友找出一份各國軍力強度表，不只台灣排在世界前20強，鄰近的日本更是名列前茅，因而引發熱議。

一名網友在網路論壇《PTT》分享維基百科上的「國家軍力強度指數列表」，該表的數據來源為2021年6月瑞士信貸報告，其依據現役軍人、坦克、攻擊直升機、飛機、航空母艦與潛艇等項目，所做出的軍力指標。排名顯示目前全球軍力最強的國家為美國，總分突破90分，俄羅斯和中國大陸分居2、3名，總分超過80，接下來是日本，台灣則排在第13名，贏過戰事頻仍的以色列

部分網友對於台灣排在以色列之前感到驚訝，「以色列有核彈，怎麼可能輸台灣」，也有人分析關鍵原因，「台灣能這麼高說明這應該是看飛機總量而已，台灣和以色列軍隊質量上差很多，但飛機量贏」、「我們真的不弱只有陸軍爛而已，想想我們都花那麼多錢了」、「台灣飛彈密度全世界第一」。根據該表，台灣在「攻擊直升機」上排名全球第5。

但引起最多討論的是日本，發文者疑惑日本為何能強過擁有核武的英法？內行網友紛紛指出日本根本是「美國二軍」，而且「海軍超強」，「日本在二戰時期就能造出一堆航母了」、「海上自衛隊有4個艦隊是全球第2大的海軍力量」、「以日本的二戰海軍技術，沒被限制武力，會更猛」、「日本海空絕對強、陸軍二戰血洗亞洲」、「海自一大堆神盾艦能不猛嗎」。另有人解釋日本是「不得不強」，因為「旁邊有中俄朝3個核武國」。

不過也有人認為這份評比只是「紙上談兵」，不論日本或台灣，都有一項不如以色列的弱點，「日本現在沒作戰經驗，比不上以色列」、「不打仗的鬼島軍怎可能贏得了常打仗的以色列」、「以色列是全民皆兵，當然差很多」、「看到台灣強於以色列就知道這評比是騙人的」。

國家軍力強度指數列表。 圖擷自維基百科
國家軍力強度指數列表。 圖擷自維基百科

戰爭 國軍 以色列 日本

延伸閱讀

「台灣有事就是日本有事」 陸外交部嗆安倍：台灣是中國的事

日本制裁俄羅斯：從關係修補到再度一刀兩斷

俄羅斯擁有多少核武器？其他又有哪些國家握有核武？

77%日本民眾擔心北京武力犯台 憂俄烏事件引外溢效應

相關新聞

全球軍力排名台灣強過以色列？內行鄉民點出關鍵：錢沒白花

烏俄戰爭爆發，台海情勢也備受國際社會關注，被視為下一個可能的戰場，許多國人因此好奇台灣軍事實力究竟如何。有網友找出一份各國軍力強度表，不只台灣排在世界前20強，鄰近的日本更是名列前茅，因而引發熱議。

【專家之眼】沒天理：蔡政府晉升弊案在身的國防官員

近期媒體曝光蔡政府公布新一波國防人事布局，竟包含之前因重大弊案遭懲處的軍官，可望接任國防重要職務，並進一步晉升將官。多數...

【後新加坡航展】讓星國成軍事強國關鍵之一「2年義務役」 台灣不能不面對

1965年新加坡被逐出馬來西亞聯邦，成為區域內唯一的非穆斯林國家。前殖民宗主英國雖然暫時駐兵，但在幾年內就要撤離。包圍它的馬來西亞、印尼兩個大國，都曾發生血腥的排華運動，甚至全島所需的水源，也仰賴馬來西亞供應。200萬人困守彈丸之地，四面楚歌的局面，可與被阿拉伯國家環繞的以色列比擬。 想盡辦法在強鄰環伺中活下來的新加坡，半世紀後的今天，却擁有東南亞最強的軍隊。依新加坡國家發展部白皮書，新加坡約全國五分之一面積（19%）是軍事基地。新加坡國防預算占GDP的3%以上，甚至高於周邊各國軍費相加的總和。昔日唯恐被入侵的小島，如今已經是在區域內講話有份量的強國。

7架共機擾台西南ADIZ 運8反潛機再抵東南方空域

空軍今天發布共機動態，7架共機（1架運8反潛機、4架殲16機、2架殲10機）白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍...

共軍探空氣球飛越領空 專家：如同情報船探台海水文

中共對我陸域施放高空氣球，有專家提醒，恣意讓共軍探空氣球飛越我領空獲取周邊大氣環境資訊，就如同讓中共解放軍情報船偵測台海...

中國高空氣球飄過台灣本島上空 學者：不用過多詮釋

國防部今天表示，中國的高空氣球曾飄進台灣本島上空。學者蘇紫雲表示，高空氣球的確有包括軍事用途，目前不排除任何可能，無論如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。