全球軍力排名台灣強過以色列？內行鄉民點出關鍵：錢沒白花

烏俄戰爭爆發，台海情勢也備受國際社會關注，被視為下一個可能的戰場，許多國人因此好奇台灣軍事實力究竟如何。有網友找出一份各國軍力強度表，不只台灣排在世界前20強，鄰近的日本更是名列前茅，因而引發熱議。

一名網友在網路論壇《PTT》分享維基百科上的「國家軍力強度指數列表」，該表的數據來源為2021年6月瑞士信貸報告，其依據現役軍人、坦克、攻擊直升機、飛機、航空母艦與潛艇等項目，所做出的軍力指標。排名顯示目前全球軍力最強的國家為美國，總分突破90分，俄羅斯和中國大陸分居2、3名，總分超過80，接下來是日本，台灣則排在第13名，贏過戰事頻仍的以色列。

部分網友對於台灣排在以色列之前感到驚訝，「以色列有核彈，怎麼可能輸台灣」，也有人分析關鍵原因，「台灣能這麼高說明這應該是看飛機總量而已，台灣和以色列軍隊質量上差很多，但飛機量贏」、「我們真的不弱只有陸軍爛而已，想想我們都花那麼多錢了」、「台灣飛彈密度全世界第一」。根據該表，台灣在「攻擊直升機」上排名全球第5。

但引起最多討論的是日本，發文者疑惑日本為何能強過擁有核武的英法？內行網友紛紛指出日本根本是「美國二軍」，而且「海軍超強」，「日本在二戰時期就能造出一堆航母了」、「海上自衛隊有4個艦隊是全球第2大的海軍力量」、「以日本的二戰海軍技術，沒被限制武力，會更猛」、「日本海空絕對強、陸軍二戰血洗亞洲」、「海自一大堆神盾艦能不猛嗎」。另有人解釋日本是「不得不強」，因為「旁邊有中俄朝3個核武國」。

不過也有人認為這份評比只是「紙上談兵」，不論日本或台灣，都有一項不如以色列的弱點，「日本現在沒作戰經驗，比不上以色列」、「不打仗的鬼島軍怎可能贏得了常打仗的以色列」、「以色列是全民皆兵，當然差很多」、「看到台灣強於以色列就知道這評比是騙人的」。