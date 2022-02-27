共軍探空氣球飛越領空 專家：如同情報船探台海水文
中共對我陸域施放高空氣球，有專家提醒，恣意讓共軍探空氣球飛越我領空獲取周邊大氣環境資訊，就如同讓中共解放軍情報船偵測台海水文資料一般，不可不慎。
台灣空域近期傳多批疑共軍施放的高空氣球飄進台灣中、北部陸域上空，為空軍雷達偵獲。
海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩研判說，解放軍施放探空氣球確屬是氣象科研，但真正目的在於建置「大氣折射效應預報系統」（Advanced Refractive Effects Prediction System, AREPS）。
呂禮詩說，共軍可透過探空氣球所獲得的探空資料，與建制的「大氣折射效應預報系統」比對修正，戰時輸入大氣溫度、海水溫度、相對濕度及風速等氣象環境參數，即可獲得遠距通訊及雷達偵蒐效能參數，使解放軍確知其超視距雷達（over-the-horizon radar）及高頻地波雷達（High Frequency Surface Wave Radar, HFSWR）的有效偵蒐能力。
呂禮詩進一步舉例說，中共2018年9月下旬在酒泉衛星發射中心，以高空氣球搭載並投放了三種不同空氣動力構型的縮小比例乘波體（waverider），為東風-17高超音速彈道飛彈（hypersonic glide vehicle, HGV）的彈頭進行大氣先導測試，就是中共運用高空氣球在軍事用途的例子之一。
呂禮詩說，我國防部也曾於2019年進行「微波超視距雷達之大氣導管環境參術應用技術之初期測試」計畫，完成台灣周邊海域導管參數預報；解放軍配合大氣環境施放探空氣球，不但顯示其「大氣折射效應預報系統」接近完成，已在比對系統與實測的差異。任其恣意飛越領空獲取周邊大氣環境，就如同於讓解放軍情報船偵測水文資料一般，不可不慎。
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