俄烏戰情緊繃兩岸震盪？綠營：中共分化、統戰台灣內部

俄羅斯、烏克蘭戰情緊繃，台灣內部傳出「不跟中共好好談，台灣就會成為下一個烏克蘭」的議論，但民進黨立委認為，台灣處於地緣政治與兩岸關係緊張的危險邊緣外，中國正想方設法地借用烏克蘭情勢，對台灣內部做見縫插針式的分化，使台灣內部陷入混亂與恐懼，達成中共統戰目的。

台灣韜略策進學會今辦「台灣絕對不是烏克蘭，中國有可能是俄羅斯」座談會，由學會副理事長張宇韶主持，民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵、國防安全研究院軍事戰略所長蘇紫雲、前駐美代表處政治组組長趙怡翔和銘傳大學都市規劃與防災學系馬士元副教授與會。

王定宇指出，台灣跟烏克蘭的自我保護能力並不一樣，台灣擁有台灣海峽的優勢，且台灣海空軍的實力跟烏克蘭是不同等級，烏克蘭並沒有海空軍，但台灣擁有400台訓練有素的戰機與飛行人員。即便烏克蘭沒有空軍優勢，但在基輔保衛戰當中，俄羅斯始終沒有佔領空優，足見有適當的武器裝備，可以保衛國家。

趙天麟說，部分的親中人士鼓吹「烏克蘭今天的遭遇，就是因為跟俄羅斯唱反調」，以此類比台灣，說穿了這就是投降論，捧中、疑美、唱衰台灣，對岸針對烏克蘭撤僑上吃盡台灣豆腐，但其實際作為卻在國際上遭到訕笑，面對烏克蘭上空的戰爭情況，採用包機做法並非明智行為，但台灣特定傳媒卻充當對岸的在地協力者，散佈不實言論。

林楚茵表示，俄羅斯正式出戰前，俄烏戰爭其實已經線上舉行，俄羅斯開始在網路上釋出假照片、假消息，想要「洗白」侵略的野心。而中共也藉機如法炮製，試圖對台灣進行「假邏輯」滲透作戰。現在網路的假照片、假影片容易被揭穿，但是中共「假邏輯」戰術卻不易被察覺，事實上，中共培養網紅做為假邏輯中央廚房，國民黨則做在地協力者附和，試圖告訴台灣人，對國際制裁沒有用、小國只能接受投降。

蘇紫雲表示，俄國的攻勢事實上遇到挫折。國際的制裁已經開始並加劇，其內部也出現反戰運動。俄國將陷入另一塊泥濘，且對俄國不利的座力效應將會放大。台灣應投入實際的行動，比如台灣的預算支出，第一是社福，第二是教育，第三才是國防。但同樣受到華人文化影響的新家坡，其財政支出第一的是國防，因在新加坡有句話稱只有國防才有外交的話語權，這是我們應該去思考的。