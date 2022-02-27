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空軍「寰網」升級「寰展」持續推進 受限預算恐須降規

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍遠程雷達偵獲疑中共高空氣球進入我陸域上空。圖為我北海岸部署AN/FPS-117雷達的老梅空軍雷達站。記者洪哲政／攝影
空軍遠程雷達偵獲疑中共高空氣球進入我陸域上空。圖為我北海岸部署AN/FPS-117雷達的老梅空軍雷達站。記者洪哲政／攝影

空軍「寰網」空防指管系統長期監控共機近期在東引、東沙空域活動，近又傳偵獲共軍氣象氣球飄越本島上空。據指出，「寰網」升級版「寰展系統」目前仍在推進，因預算問題，部分裝備降規為民用版。

空軍自2019年編列近82億元將「寰網系統」升級為「寰展系統」，計畫逐年將海上艦艇及地面野戰的防空飛彈武器全數納入指管，「寰展專案」駐廠團隊早於109年9月2日赴美展開各項工作，全案規劃須於113年完成。

外傳中科院將此案主合約以70億元發包給美商雷神公司進行系統性能提升，但雷神公司要求加價才能簽約執行，負責該案的中科院曾為此派員赴美與雷神談判，但雙方未達成協議，核心技術的升級至今未與美商雷神公司完成議約。

但據透露，「寰展專案」目前仍然持續推進，中科院與承商雷神的合約沒有斷，但因預算問題，部分項目由中科院自行處理，如操控台的顯示器，原先預劃使用BARCO的顯示器，因預算問題改用一般商用HP顯示器。

中科院 空軍 東沙

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