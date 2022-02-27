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國防部再釋影片 指三軍高度警戒掌握台海周邊軍事動態

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
因應烏俄軍事衝突發展及敵情威脅，國防部今日再度透過「萬全準備、確保國家安全」影片，指三軍持續保持高度警覺與警戒，嚴密情監偵作為，對於台海周邊軍事動態均有掌握。圖／取自國防部影片
因應烏俄軍事衝突發展及敵情威脅，國防部今日再度透過「萬全準備、確保國家安全」影片，指三軍持續保持高度警覺與警戒，嚴密情監偵作為，對於台海周邊軍事動態均有掌握。圖／取自國防部影片

因應烏俄軍事衝突發展及敵情威脅，國防部今日再度透過「萬全準備、確保國家安全」影片，強調三軍持續保持高度警覺與警戒，嚴密情監偵作為，對於台海周邊軍事動態均有掌握，國軍有能力、有決心善盡保國衛民的使命職責。

國防部上午發布影片表示，國防實力是和平最大的保障，「唯有做好戰備，才能止戰；為了止戰，我們必須做好萬全準備。」

國防部指出，近期在各地、無分晝夜，都可以看見國軍戰備偵巡畫面，不僅是官兵展現保家衛國責任與決心的例行訓練，也是國軍平戰合一、時時都訓練，積極為提升國防戰力所做的努力。

國防部表示，國家安全無可取代，國軍全天候堅守崗位，從未懈怠。為了因應安全威脅，為了達成防衛固守，國軍帶著敵情練兵，嚴密情監偵作為，發揮聯合作戰效能，做萬全的準備，建立敵人不敢進犯的可峙戰力。

國防部表示，「團結一致，守護台灣」，國軍精實訓練，永續強化防衛作戰實力，始終堅定「自己國家自己保衛」的信念，更深信「堅定的防衛決心，堅強的國防力量，才能確保國家安全與區域和平穩定。」

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