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獨／島嶼防衛受關注 太平島碼頭浚深整建3月起大趕工

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
太平島及碼頭。圖／漁業署提供
太平島及碼頭。圖／漁業署提供

海巡署表示，南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程去年11月開工，目前施工進度超前，承商目前正在設置海水淡化機等前置作業，3月開始海域浚深等工項。據悉全般工程可望於民國112年4月底完工。

海巡署表示，此案完工後，除可透過100噸級巡防艇常駐，強化島上巡護能力；亦可供4000噸級巡防艦靠泊的深水碼頭作為我南海前進基地。烏俄戰事衝突中，烏克蘭駐守蛇島的岸巡部隊不屈服於俄國軍艦招降，遭到火砲全殲，島嶼防衛議題受到關注。我東沙島因應區域情勢均已增駐兵火力，南沙太平島除有部分火箭彈增駐外，如何防衛受到關注。

據指出，太平島工程3月起將全力趕工，所需重型機具正在高雄港二港口浮塢上進行保養，但月前我周邊海域海象不佳，工人搭船出發，因巴士海峽風浪過大，被迫返航避風。但近日風浪趨緩，浚深所需機具與增派的人員可望順利出發前往太平島。

對此，海巡署日前表示，政府於105年7月19日宣示打造太平島為人道救援、國際運補與科學研究基地決心，海巡署爰配合「籌建海巡艦艇發展計畫」，推動「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」，計畫自109年起共計4年，包含100噸級巡防艇避颱強化工程、4000噸級巡防艦港側航道浚深工程及碼頭附屬設施強化工程等工項。

據了解，這項計畫案預劃期程為109-112年，總經費約16.5億元。

海巡署表示，此案業於110年3月完成工程統包案決標，並於同年11月舉辦開工典禮，刻正辦理防湧閘門及碼頭工程施工作業，截至目前施工超前契約進度。

海巡署說，此案完工後，除可透過100噸級巡防艇常駐，強化島上巡護能力；亦可供4000噸級巡防艦靠泊的深水碼頭作為南海前進基地，成為我國鞏固南海、推動人道外交，強化災害應變與海外人道救助的主要能量，落實「太平島成為人道救援、國際運補與科學研究基地」的政策目標。

據悉，工程刻由承商於島上辦理海水淡化機設置等前置作業，待完成後3月即可進行簡易碼頭海域浚深等工項，全案預於112年4月底完工。 工程主要作用是強化岸勤設施功能、提升船艦艇靠泊靜穩度，以及加深港區水域深度。

南沙太平碼頭拓建主要工程。後製／聯合報 資料來源／海洋委員會
南沙太平碼頭拓建主要工程。後製／聯合報 資料來源／海洋委員會

海巡署 碼頭 太平島

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