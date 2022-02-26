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俄烏衝突影響難估 國防院：台灣應未雨綢繆

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
俄烏開戰影響全球，國防安全研究院提醒，台灣應未雨綢繆、提早防範；而不同於烏克蘭，台灣因與對岸有台海相隔，較容易有預警與應變時間。歐新社
俄烏開戰影響全球，國防安全研究院提醒，台灣應未雨綢繆、提早防範；而不同於烏克蘭，台灣因與對岸有台海相隔，較容易有預警與應變時間。歐新社

俄烏戰爭開打，是否將引爆兩岸關係受關注。國防部智庫、國防安全研究院昨天發布「國防院的烏俄危機分析」影片提醒，台灣應未雨綢繆、提早防範；而不同於烏克蘭，台灣因與對岸有台海相隔，較容易有預警與應變時間。

國防院國安所研究員劉蕭翔表示，中國大陸在印太地區則是一個不穩定因素，極可能與俄國結盟，加上大陸認為台灣是不可分割的一部分；美國屆時是否有能力應付歐亞大陸兩場危機不得而知，台灣應未雨綢繆、提早防範。

劉蕭翔分析，俄烏衝突雖發生在歐洲，但可能波及全球、影響台灣，若西方國家因俄國大動作，被迫接受俄國安全提案，日後歐洲戰略平衡將導向有利於俄羅斯，美國在歐洲的勢力恐被削弱。

劉蕭翔說，俄羅斯向來自認與美國平起平坐，若趁此機會再度崛起，可預見美俄爭霸將再起，而美國目前雖將重心轉向印太地區，不代表會將歐洲拱手讓俄國。

國防院中共政軍所助理研究員許智翔則指出，此次俄烏衝突對台灣是很好的範本，可從中得知敵軍想藉由快速奪占機場（關鍵基礎設施）及不對稱作戰方法。

但許智翔認為，台灣與中國大陸相隔台灣海峽，是與俄烏兩國很關鍵的差異，台海一年有幾個月時間並不適合小型船艦航行，若要集結登陸、機降，中共都需要時間來調度、集結，因為對台灣來說，較容易有預警與應變時間。

國防院中共政軍所研究員韓岡明表示，烏克蘭有領土防衛部隊，並在各州建立領土防衛旅，這次又動員二五○萬名後備軍人抵抗俄羅斯，若常備部隊平常有完成訓練，再搭配平時教育召集訓練有素後備部隊，對俄羅斯仍是不可忽視軍力。

俄羅斯 美國 中共 烏克蘭 台海

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