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美軍飛彈驅逐艦今穿台灣海峽 國防部：全程掌握

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國海軍驅逐艦「芮爾夫強生號」26日穿越台灣海峽。圖／美海軍官網
美國海軍驅逐艦「芮爾夫強生號」26日穿越台灣海峽。圖／美海軍官網

美軍第7艦隊今天發布新聞稿，指美軍勃克級（Arleigh Burke）飛彈驅逐艦「芮爾夫強生號」(USS Ralph Johnson，DDG 114）26日通過台灣海峽，未依往例發布通過海域照，但強調美軍通過海峽的行動不在任何一個當地沿海國領海範圍內。

對此，國防部今天表示，美驅逐艦一艘，航經台灣海峽由南向北行駛。該艦通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

Arleigh Burke級導彈驅逐艦USS Ralph Johnson（DDG 114）根據國際法於2月26日（當地時間）通過台灣海峽進行過境，當地是國際水域，「芮爾夫強生號」正在通過海峽中的一條走廊，而該海上走廊並不在任何沿海國的領海裡。

新聞稿說，拉爾夫·約翰遜號通過台灣海峽表明美國對維持印太地區自由和開放的的承諾；美國軍隊能在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

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