【重磅快評】下一個台灣 俄攻烏成解放軍戰爭範本？

俄烏衝突升級後，台灣跟著衝上美國人最愛的社交平台之一推特上「美國流行趨勢」的第二名，亦即，在烏克蘭之後，台灣成了西方另一個關注焦點。一堆哏圖也因此被製作出來，以表現台灣在瑟瑟發抖。

這或許跟美國前總統川普有關，他在接受保守派脫口秀節目Clay Travis and Buck Sexton Show時說，「中國將是下一個」，它「絕對」會對台灣出手（be going after Taiwan）。

台灣與烏克蘭真的不同，但不同的地方對台灣可能是好消息，但也未必一定如此。譬如中共當局一向認為，台灣是中國的一部分，兩岸爭端純屬內政問題；這可能造成解放軍若入侵台灣，西方即使願意進行軍事介入與干涉，也會產生名義上的困難，畢竟他們口頭上都承認一個中國。

不過，台灣與烏克蘭倒有一個重大的不同，就是解放軍攻台，前方橫亙著的是一條不算窄的台灣海峽。渡海作戰與陸戰畢竟不同，這將讓解放軍無法像俄軍攻烏一般，兩天下來近於摧枯拉朽，猶如秋風掃落葉，其攻台的困難度將遠勝於俄軍攻烏。

可是俄軍攻烏依然會是解放軍攻台的一個戰爭範本，俄羅斯以美國「全球火力」網站上世界第二的軍力，對付同一排名中占據第22名的烏克蘭，展示了一次三度空間的作戰模式。

這讓人聯想了很多歷史場景，最容易想到的就是2003的伊拉克戰爭。美國當時要打的，是當年軍力排名全球第四的百萬雄師，但伊拉克在三度空間的現代作戰方式下，完全不堪一擊。而如今，號稱擁有20萬現役兵力的烏克蘭，也在俄羅斯軍隊之前，像待宰羔羊般脆弱。

但與這場戰爭更形似的，卻是納粹德國與蘇聯對波蘭的瓜分，因為它一樣發生在一個空曠、沒有多少天然險阻的歐陸國家；一個偌大的波蘭，亦是在奇襲之下迅速瓦解。

這次俄軍的進攻，首波的攻擊就是以飛彈襲擊烏克蘭的軍事目標，按俄國防部的報告，第一天就成功襲擊了85個軍事目標，其中最為顯著的目標就是軍用機場，並很快即癱瘓了烏克蘭空軍；其後俄軍的運兵、通信車輛與坦克，再從北部哈爾科夫、東部盧甘斯克、頓內次克以及克里米亞，進入烏克蘭與烏軍交火。

烏克蘭妥善率極差的空軍原就沒有多少戰鬥力，但機場被炸毀後，俄軍即如入無人之境，除了可以轟炸機進行地面轟炸，還可以用攻擊直升機，清除軍事設施。而俄軍另從烏克蘭南部的黑海海岸登陸，進占軍事港口敖德薩，又在亞速內海登陸進攻馬里烏波爾。

這個戰法即非常近似於解放軍對台希望使用的「閃電戰」戰法，第一波用導彈清除能形成有效抵抗力量的軍事設施，例如機場、飛彈基地及雷達等，再運送兵力進行火力短接並占領戰場，以奇襲方式結束戰爭。

很巧的是，中國大陸軍力在前述排名僅略低於俄軍居於第三，而台灣則居烏克蘭之前一位為21名，這次交戰烏克蘭的抵抗能力與抵抗意志，都將對北京產生啟示作用，並且成為北京決心動武與否的重要軍事參數！

但對於台灣，從這次演示的俄烏衝突或戰爭中，必須看到的是政治層次而不是軍事。因為台灣無論如何強化軍事防衛力量，都不足以輕易擊退來犯的敵人，就算僥倖保全了這個島，仍將讓台灣的經濟陷入萬劫不復。

俄烏衝突的教訓是，作為弱小一方，暴虎憑河的民粹狂潮是沒有用的，唯有打開心房，用高超的政治手腕，找出兩岸的共處之道，才是台灣生存的上善之途！