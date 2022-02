【重磅快評】下一個台灣 俄攻烏成解放軍戰爭範本？

俄烏衝突升級後,台灣跟著衝上美國人最愛的社交平台之一推特上「美國流行趨勢」的第二名,亦即,在烏克蘭之後,台灣成了西方另一個關注焦點。一堆哏圖也因此被製作出來,以表現台灣在瑟瑟發抖。

這或許跟美國前總統川普有關,他在接受保守派脫口秀節目Clay Travis and Buck Sexton Show時說,「中國將是下一個」,它「絕對」會對台灣出手(be going after Taiwan)。

台灣與烏克蘭真的不同,但不同的地方對台灣可能是好消息,但也未必一定如此。譬如中共當局一向認為,台灣是中國的一部分,兩岸爭端純屬內政問題;這可能造成解放軍若入侵台灣,西方即使願意進行軍事介入與干涉,也會產生名義上的困難,畢竟他們口頭上都承認一個中國。

不過,台灣與烏克蘭倒有一個重大的不同,就是解放軍攻台,前方橫亙著的是一條不算窄的台灣海峽。渡海作戰與陸戰畢竟不同,這將讓解放軍無法像俄軍攻烏一般,兩天下來近於摧枯拉朽,猶如秋風掃落葉,其攻台的困難度將遠勝於俄軍攻烏。

可是俄軍攻烏依然會是解放軍攻台的一個戰爭範本,俄羅斯以美國「全球火力」網站上世界第二的軍力,對付同一排名中占據第22名的烏克蘭,展示了一次三度空間的作戰模式。

這讓人聯想了很多歷史場景,最容易想到的就是2003的伊拉克戰爭。美國當時要打的,是當年軍力排名全球第四的百萬雄師,但伊拉克在三度空間的現代作戰方式下,完全不堪一擊。而如今,號稱擁有20萬現役兵力的烏克蘭,也在俄羅斯軍隊之前,像待宰羔羊般脆弱。

但與這場戰爭更形似的,卻是納粹德國與蘇聯對波蘭的瓜分,因為它一樣發生在一個空曠、沒有多少天然險阻的歐陸國家;一個偌大的波蘭,亦是在奇襲之下迅速瓦解。

這次俄軍的進攻,首波的攻擊就是以飛彈襲擊烏克蘭的軍事目標,按俄國防部的報告,第一天就成功襲擊了85個軍事目標,其中最為顯著的目標就是軍用機場,並很快即癱瘓了烏克蘭空軍;其後俄軍的運兵、通信車輛與坦克,再從北部哈爾科夫、東部盧甘斯克、頓內次克以及克里米亞,進入烏克蘭與烏軍交火。

烏克蘭妥善率極差的空軍原就沒有多少戰鬥力,但機場被炸毀後,俄軍即如入無人之境,除了可以轟炸機進行地面轟炸,還可以用攻擊直升機,清除軍事設施。而俄軍另從烏克蘭南部的黑海海岸登陸,進占軍事港口敖德薩,又在亞速內海登陸進攻馬里烏波爾。

這個戰法即非常近似於解放軍對台希望使用的「閃電戰」戰法,第一波用導彈清除能形成有效抵抗力量的軍事設施,例如機場、飛彈基地及雷達等,再運送兵力進行火力短接並占領戰場,以奇襲方式結束戰爭。

很巧的是,中國大陸軍力在前述排名僅略低於俄軍居於第三,而台灣則居烏克蘭之前一位為21名,這次交戰烏克蘭的抵抗能力與抵抗意志,都將對北京產生啟示作用,並且成為北京決心動武與否的重要軍事參數!

但對於台灣,從這次演示的俄烏衝突或戰爭中,必須看到的是政治層次而不是軍事。因為台灣無論如何強化軍事防衛力量,都不足以輕易擊退來犯的敵人,就算僥倖保全了這個島,仍將讓台灣的經濟陷入萬劫不復。

俄烏衝突的教訓是,作為弱小一方,暴虎憑河的民粹狂潮是沒有用的,唯有打開心房,用高超的政治手腕,找出兩岸的共處之道,才是台灣生存的上善之途!