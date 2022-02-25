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俄羅斯入侵烏克蘭 國防部：強化戰備因應可能突發狀況

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天發布「守土有責、捍衛家園」影片，內容呈現三軍部隊24小時堅守崗位情境。圖/取自國防部影片
國防部今天發布「守土有責、捍衛家園」影片，內容呈現三軍部隊24小時堅守崗位情境。圖/取自國防部影片

因應近日俄軍入侵烏克蘭國防部今天表示，國軍持續監控台海周邊軍事動態，加強聯合情監偵作為，保持高度警戒，積極強化戰備整備，以因應各項可能的突發狀況，國軍官兵一定會為維護國家安全，做出最好的準備。

國防部今天發布「守土有責、捍衛家園」影片，內容呈現三軍部隊實彈射擊與24小時堅守崗位實況。

國防部藉由影片表示，面對共軍擾台行動未減，國軍不分晝夜堅守民主自由，自己國家自己保衛。

國防部進一步說，國軍對於戰備的精實，絕不鬆懈；對於戰力的提升，永無止境，並強調面對國際情勢發展與敵情威脅，國軍嚴密掌握，堅定保護家園信心，不分晝夜堅守民主自由，官兵勇於承擔守護職責，善盡保家衛國使命。

國防部同時指出，官兵全年投入戰備訓練，秉持「處處皆戰場，時時都訓練」的精神，不斷強化戰訓強度和難度，錘鍊堅韌的國防力量，要讓全世界看見台灣堅定自我防衛、維持區域和平穩定的決心與能力。

國防部 烏克蘭 台海 國軍

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