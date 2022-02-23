楊靜瑟接軍情局長 羅德民調校準部指揮官「安全下莊」

軍方消息證實，軍情局長羅德民中將3月1日將調任陸軍教準部指揮官，遺缺將由參謀本部情報次長楊靜瑟中將升任；至於參謀本部情報次長一職，則可望由空軍副參謀長顏有賢少將接任並占中將缺。人事案將於3月1日生效。

楊靜瑟是繼葛廣明、彭勝竹後，第三位接任軍事報局長的空軍將領。葛廣明在任時因內部鬥爭繫獄，甚至因此控告前國防部長高華柱；彭勝竹擔任此職務後，升任空軍司令。

軍情局長一職過去多由陸軍將領出任，羅德民接任現職後，內部對其私德的檢控不斷，但國防部公布調查結果以昭公信，確認羅未有涉法事實，此次調任被評為「安全下莊」。

3月1日國軍人事異動還包括：參謀本部訓次室助次董培倫調作戰副參謀長；空軍四聯隊長魏兆麟調參謀本部訓次室助次；空軍官校副校長謝慶源調空軍四聯隊長；國防部作計室戰情中心主任吳志偉調任空軍官校副校長；作計室戰訓處副處長莊敏典升戰情中心少將主任；三指部指揮官升航校少將校長。陸軍也有異動，陸軍航特部副指揮官郭力升調任陸軍八軍團副指揮官。