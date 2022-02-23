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國軍軍職轉銜民間職業對照預計七月公布 339項適用民間

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
審計部表示，國防部已初步完成軍職轉銜民間職業對照結果，現行軍職專長計743項，其中與民間職業具關聯性者計339項。圖為示意。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專
審計部表示，國防部已初步完成軍職轉銜民間職業對照結果，現行軍職專長計743項，其中與民間職業具關聯性者計339項。圖為示意。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專

審計部發出新聞稿表示，國防部已初步完成軍職轉銜民間職業對照結果，現行軍職專長計743項，其中與民間職業具關聯性者計339項。官員今天說，預計今（111）年七月起將對照結果置於國防部網站供官兵查詢，將試辦一年。

審計部表示，退輔會業於110年7月與國防部協商，規劃將對照結果置於國防部網站供官兵查詢，但記者搜尋網站至今未有所獲。但官員澄清，退輔會今日仍與國防部相關單位開會磋商此事，國防部人事次長室目前仍就對照結果進一步比對中，預計今年七月完成公布，並試辦一年，

審計部發出新聞稿表示，退輔會辦理退伍軍人就業或職訓等輔導業務，經查核發現，軍職轉銜民間職業的職能基準未確立，影響退伍軍人就業或職訓等輔導政策規劃，經函請檢討改善，已請國防部提供軍職轉銜民間職業、軍人個人受訓及需求等資料供參，並逐步建立軍職職能基準，以提升退伍軍人就業率。

審計部指出，據勞動部勞動力發展署編製的職能基準活用指引，職能基準是完成特定職業應具備的能力，包括知識、技術、態度及應展現的行為，可供企業建置內部職能模型、招募人才及規劃訓練地圖，學校及訓練機構規劃課程、鑑定發展能力，或個人瞭解業界對能力的要求及進行自我能力評估的參考。

但審計部於109年9月查核發現，退輔會為提升退除役官兵技能與就業競爭力，雖已會同國防部建立「國軍專長可轉換民間職業與證照種類及訓練班隊」對照表，但軍職專長相關知識與技能轉銜民間職業的職能基準尚未建立，無法明確評估是否具備特定職業所需工作能力，影響輔導退伍軍人就業或參與職訓課程的適切性，審計部已於去年1月函請退輔會與國防部研謀改善。

審計部表示，經追蹤改善情形，國防部已初步完成軍職轉銜民間職業對照結果，現行軍職專長計743項，其中與民間職業具關聯性者計339項，退輔會業於110年7月與該部協商規劃將對照結果置於國防部網站供官兵查詢，且官兵受訓與需求等資料將轉移該會資料庫，以提供適切輔導作為，使其順利就業，並逐步建立軍職職能基準，以提升退伍軍人就業率。

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