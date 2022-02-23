陸軍花大錢維修已汰除主件 經查核省下高達7966萬元

審計部查核發現，陸軍司令部108年有1171項、1萬3903件零附件採購，是用在已汰除的武器裝備主件上，經要求撤銷相關計畫性修製及保修零附件備料，省下達7966萬餘元，有效節省公帑。

審計部日前發布新聞稿表示，陸軍司令部依修製計畫辦理用料檢討及採購作業，經查核發現，該部計畫性修製及保修零附件備料檢討機制未臻周妥，經函請國防部督促研謀妥處，業研提具體改善措施，並已就汰除主件裝備，同步撤銷計畫性修製及保修零附件備料，刪減109年度採購零附件品項，有效節省公帑。

審計部指出，陸軍司令部依核定的修製計畫，辦理後續的用料檢討及採購作業，期藉由計畫性備料作為，精準備料需求，適時、適量支援修護作業，有效維持裝備妥善。

但審計部於108年9月查核發現，陸軍司令部及所屬於執行汰除裝備及相關的計畫性修製作業時，未能通盤考量裝備使用規劃及備料作業時程等因素，肇生109及110年度的修製計畫核定及採購作業啟動後，仍大幅汰除主件裝備的情事，未能落實計畫性修製及備料檢討機制，導致關鍵零附件及修製成本投入已規劃汰除的品項，肇致浪費及不經濟支出情事，經函請國防部督促檢討改善。

審計部表示，經追蹤改善情形，陸軍司令部已修訂基地作業手冊及陸軍零附件補給作業手冊，針對修製計畫核定後專案列汰品項，增列減修規定，並就遞減性裝備實施審查，以避免零附件備而未用情事。經檢討已就汰除主件裝備，同步撤銷計畫性修製及保修零附件備料，刪減109年度採購零附件品項計1171項、1萬3903件、7966萬餘元，有效節省公帑。