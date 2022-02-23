【專家之眼】台海大國當賽場 台人小命誰憐？

雖然在國際大氣候下，俄羅斯揮軍烏克蘭，正暗示美國陷入兩面應付的酷寒窘境，但在台灣周邊的小天氣裡，卻似乎是有利地溫暖怡人。

國際關係攻勢現實主義理論大師米爾斯海默（John Mearsheimer）最近接受日經新聞訪問指出，美國會出兵保台。再加上美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）來訪消息。多數台人必然相當振奮。但還是要提醒一下，相關論述直指相較冷戰時期的美蘇對抗，美中更可能在台海周邊發生熱戰，大家該做好心理準備。

作為一個國關重要學者，米爾斯海默對知識社群的影響力不同一般。他在2014年發表文章〈向台灣說再見〉（Say Goodbye to Taiwan）、2018年再說〈台灣安息吧？〉（RIP Taiwan?），看標題就知道，他對台灣未來是悲觀的。其相關論點大約是美中衝突不可避免，這是大國政治的悲劇，而台灣距離中國大陸太近，美國為了避免核武衝突或提早交出霸權地位，可能要先放棄台灣，這是美國「棄台論」的重量級觀點。

然而，近日米爾斯海默接受日經新聞訪問指出，基於兩個理由，美國會出兵保台。一是台灣據有重大戰略價值，是箝制中共解放軍出第一島鏈的重要資產，「這是我們會為台而戰，不惜犧牲的第一個戰略理由」。第二個理由，倘若美國放棄保台，等於告訴亞洲盟邦，再也無法指望美國的安全保障。

他的多數論點一以貫之，並不新奇。但保台議題卻留下了一些未解疑惑。之前他認為美國該放棄台灣，因為保不住。現在卻說美國會出兵。所以是可以保住的意思？當然他作為一個結構主義理論家，戰爭勝負應不是關心重點。可能只是在說大國必須做此選擇。而從報導看來，他認為美國會出手，也似乎是建立在美國可以在軍經方面削弱中共的假設下。但逆轉中共經濟發展長期趨勢的依據為何？訪問仍不夠深入到為我們釋疑。

無論如何，搭配一向發言親台的龐培歐訪問消息，有利於蔡政府操作的台海政治空氣。而米氏一家之言，不論是否同意，都有發人深省之處：從他談大國的悲劇開始，中共方面一直回以「和平崛起」論述，或者加大經濟互賴的份量。但米氏說過去支持與中共交流的人愚蠢。想起最近長期支持兩岸往來的力量之一，被指為暗獨。這些人笨嗎？

當然理論家說法不是神諭，台人除了要保持獨立思考精神外，也該知道，理論家一直以來都沒避諱談到戰爭，甚至認為發生機率較冷戰時期更高，雙方也較容易動用可能是戰術性質的少量核武，戰場就在南海、台灣、和東海等台海周邊地區。理論家對戰爭說的輕巧，但身處其中的台人，更應該關心的是，政府怎樣避免戰爭，或者把火引到南或東海，而不是當個強權較量下的倒楣鬼。