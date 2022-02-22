俄烏情勢緊張 國安高層：烏克蘭和台海局勢有三大不同

俄羅斯與烏克蘭關係緊張，隨著俄國總統普亭簽署承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」獨立協議，並以「維和」為理由派兵進入烏東地區，烏克蘭產生新的變局。對於外界關心台灣的處境，國安高層今天表示，烏克蘭局勢和台海局勢本質上有「三大不同」。

國安高層指出，中國外長王毅才在上周末舉行的慕尼克安全會議中，表達「各國主權、獨立與領土完整都應當得到尊重和維護」的說法。俄羅斯卻在北京冬奧甫閉幕後隔天，即迅速採取片面的軍事行動，無疑是打了中國一巴掌。因此，之前中國對台灣發動「今日烏克蘭，明日台灣」的認知作戰，勢將藉由普亭所謂「烏克蘭是不可分割的一部分」說，一方面要圓王毅的說法，一方面加強對台灣的認知作戰。

國安高層指出，中國的認知作戰目的很簡單，就是藉由操弄烏克蘭訊息，來分化台美關係。藉由操弄「美國棄台論」，除了擾亂台灣政府施政及民心士氣，降低美國對台灣的安全承諾可信度外，更對台灣進行「反獨促統」的認知作戰。但實際上，台灣不是烏克蘭，烏克蘭局勢和台海局勢也有本質上的「三大不同」。

國安高層指出，第一、地緣戰略截然不同，台灣的地緣戰略重要性高於烏克蘭。在地緣戰略上，台灣是東亞第一島鏈要衝，對美國遏制中國勢力外擴及維護印太區域軍事、商業、航路安全極具重要性，也是防阻共軍跨越第一島鏈，威脅美國本土的重要防線，對美國戰略重要性，並非位處中亞地區烏克蘭可以比擬。

國安高層說，第二、地理環境截然不同，美國對台海安全承諾明確且堅定。在地理環境上，不同於烏克蘭緊鄰俄羅斯，台灣海峽所形成的天然屏障，共軍渡海攻台的難度已遠高於俄羅斯入侵烏克蘭。且印太地區攸關美國核心利益，美軍在印太地區的部署也與中亞地區有所不同，俄烏衝突對於美國印太軍力部署的影響有限。

國安高層也認為，拜登政府上任後，美國多次以實際行動，履行「台灣關係法」、「六項保證」等安全承諾。近期而言，美國在美東時間2月7日才宣布拜登上台後第二次的對台軍售案。之後，又於美東時間2月11日，在美日澳印四方安全對話（QUAD）外長會議的幾乎同個時間點，發表「印太戰略（Indo-Pacific Strategy）」，再次強調「美國將與地區內外的夥伴合作，維護台海的和平與穩定」。另外，包括美國國安顧問蘇利文、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀等高層官員，皆數次示警北京勿藉機犯台。很明顯地，美國重視台海和平穩定的頻率與力度，都較烏克蘭深且廣。

國安高層也說，第三、國際供應鏈重要性截然不同，台灣處於疫後復甦國際供應鏈關鍵地位。對全球經濟影響力方面，台灣與烏克蘭也大不相同。台灣的經濟實力、半導體等高科技產業，在國際供應鏈具有關鍵地位，攸關全球汽車、智慧手機、風力發電、軍備等產業發展，即使是中國也難脫台灣的產業影響。

國安高層也說，況且，中國同樣尋求加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），在此時片面引發爭端，導致印太地區為主的CPTPP會員國予以抵制或制裁，同樣也非中國所樂見。總體而論，台灣與烏克蘭兩個國家的總體國力也根本不一樣。

國安高層也指出，國家安全從來就不能寄望於侵略者的善意，也不能依賴盟友的無條件協助，關鍵還是為每一種想定做好準備，同時創造不可或缺的條件，而近年來的台灣，也確實開創出在國際社會中，不可或缺的關鍵條件。值得觀察也可以預見的是，北京方面勢必藉由烏克蘭局勢的震盪，引述普亭「不可分割」的論述，持續加強對台灣的認知作戰。