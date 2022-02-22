國防、教育部和國手不吃萊豬 中央在憲法法庭屢遭質疑

行政院指地方政府的萊劑零檢出自治條例無效，台北、台南、台中和嘉義市議會聲請大法官解釋，憲法法庭今行言詞辯論。台北市議會代理人張少騰表示，行政院侵害地方自治，長久以往將削弱地方立法權能量，且為何台灣豬不允許使用萊劑而美國豬卻可以。行政院與衛福部則表示中央採最安全標準而非最低標準，地方不須各自為政。

嘉義市議會代理人梁樹綸指出，2006年時行政院農業委員會公告動物禁用乙型受體素（包含萊克多巴胺），釋字785號也揭示健康權最低限度的保護，嘉義依照憲法第110條精神想保護地域人民的健康，中央卻以「國際貿易」理由來限制；他舉教育部、國防部為例，指部會也都有相同規定，地方當然也可以做出限制。

張少騰也質疑，國防部、教育部、體委會都不買萊豬產品，地方議會立法中央卻不予核定，但行政院對國防部等部會沒有意見，地方議會立法「上了檯面」就不行？台中市議會代理人吳佳潓表示，憲法第108條非中央專屬事項，食品安全衛生管理法未排除地方自治法規。台南市議會代表許依涵也表示地方要求不能檢出乙型受體素未違反食安法。

行政院與衛福部共同代理人孫迺翊表示，全國有一致性與統一法律的必要，憲法第107條規定國際貿易政策屬由中央立法並執行，我國加入WTO，中央政府因此訂定相關規定，雖然聲請人援引釋字第738號解釋認為地方自治條例可「因地制宜」，但食安議題真的有因地制宜的需要嗎？這必須從地域空間性、社會脈絡性來探討。

大法官黃虹霞提問，認為聲請人指責中央標準違反平等原則，何以美國豬可以使用萊劑、台灣豬不可以？國防部、教育部禁止檢出但地方政府「不可以禁止檢出」？關係機關應有回應；此外，台北、台中、台南豬不可以檢出，嘉義則是連牛也不可以檢出，那北中南「牛可以檢出」有無平等問題？而嘉義市也只有豬檢出要罰，同樣也有違反平等疑義。

洪偉勝答稱教育部、國防部不買萊豬，是顧及開放後對產業的衝擊。行政院與衛福部共同代理人李荃和也表示食安問題評估不能因地制宜，食安問題有流通性，例如嘉義人吃滷肉飯，若叫外送平台業者送外縣市的食物，如何控制零檢出？如果萊豬、萊牛都被認為不安全，那怎會豬有規範、牛無規範？他認為在合理範圍內應容許。

梁樹綸在結辯時表示，中央有權，地方也有權，國人食用豬肉的機率多，問題豬肉也就有更大的危害性，直指教育部、國防部不買萊豬難道就不是貿易障礙？而地方貿易與國際貿易又有何關聯，為何要配合中央？北市議會代表張倉容認為中央與地方是協力關係，地方自治權不能說收回就收回，人民有知的權利、健康選擇權，中央應讓人民知道豬肉有沒有含萊劑，不能犧牲人民健康。

蔡文斌認為若萊豬是國安問題，那就規總統來決定，大法官不宣告違憲的話就請決議不受理。吳佳潓認為國內養豬成本比國外高，若弱勢者只能吃萊豬，將有階級之分。

衛福部認為，在國際法、WTO體制下，不分中央及地方政府，都為有履行國際法義務的責任，地方政府限制甚至禁止進口產品，如不按照國際標準，又無從提出科學證據和風險評估理由，各自為政將不符合WTO規範，恐使憲法上垂直的功能性權力分立因此運作而成垂直的障礙、牽制性權力分立，破壞憲法分權。