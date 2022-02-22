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防長邱國正：國軍已建案的建軍計畫 不可隨意喊停
陸軍航特部採購ATV全地形多功能機動車輛，首批車輛日前在合歡山武嶺展示戰技，受到好評。傳高司原本計畫以預算科目不符為由停止此案後續採購，但經陸軍司令徐衍璞昨日下令繼續推動並向國防部提報，獲國防部長邱國正認可。邱國正同時指示，國軍任何建案採購計畫，包括中科院各項科研與軍購整合案，不可隨意喊停。
陸軍航特部前（109）年呈報ATV搜救需求預算，計畫以救災預算，自110年起計畫分5年採購28輛ATV全地形多功能機動車輛，全案總經費約400萬元，未來將作為全國各地特戰部隊的搜救裝備；首批5輛分別部署武嶺及台中谷關麗陽營區，規劃從事擴訓與山地、高寒地救難任務。
其中3輛ATV車日前在武嶺對外展示航特部研發的搜救戰技，由於軍方已停止於冬季在武嶺駐防M-113裝甲車作為破冰搜救之用，ATV等於接替軍方在當地的雪季救難任務。
但此案因使用救災預算，在軍內引發攻防，一度被裁示停止採購。據了解，消息曝光後，陸軍司令徐衍璞下令持續執行全案，並於昨日親於部務會報中向邱國正提報。邱國正指示，國軍任何已經建案的計畫，不要隨意叫停。
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