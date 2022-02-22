快訊

下到崩潰！鄭明典一張圖曝「雨還沒結束」 氣象局說將濕冷到這天

摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防長邱國正：國軍已建案的建軍計畫 不可隨意喊停

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍航特部採購ATV全地形多功能機動車輛，首批車輛日前在合歡山武嶺展示戰技，受到好評。記者洪哲政/攝影
陸軍航特部採購ATV全地形多功能機動車輛，首批車輛日前在合歡山武嶺展示戰技，受到好評。記者洪哲政/攝影

陸軍航特部採購ATV全地形多功能機動車輛，首批車輛日前在合歡山武嶺展示戰技，受到好評。傳高司原本計畫以預算科目不符為由停止此案後續採購，但經陸軍司令徐衍璞昨日下令繼續推動並向國防部提報，獲國防部長邱國正認可。邱國正同時指示，國軍任何建案採購計畫，包括中科院各項科研與軍購整合案，不可隨意喊停。

陸軍航特部前（109）年呈報ATV搜救需求預算，計畫以救災預算，自110年起計畫分5年採購28輛ATV全地形多功能機動車輛，全案總經費約400萬元，未來將作為全國各地特戰部隊的搜救裝備；首批5輛分別部署武嶺及台中谷關麗陽營區，規劃從事擴訓與山地、高寒地救難任務。

其中3輛ATV車日前在武嶺對外展示航特部研發的搜救戰技，由於軍方已停止於冬季在武嶺駐防M-113裝甲車作為破冰搜救之用，ATV等於接替軍方在當地的雪季救難任務。

但此案因使用救災預算，在軍內引發攻防，一度被裁示停止採購。據了解，消息曝光後，陸軍司令徐衍璞下令持續執行全案，並於昨日親於部務會報中向邱國正提報。邱國正指示，國軍任何已經建案的計畫，不要隨意叫停。

武嶺 邱國正 陸軍

延伸閱讀

紀念蔣經國 于北辰披露邱國正致函退將籲莫忘軍人魂

F-16V戰機墜海 邱國正：全力搜救絕不放棄任何希望

獨／國軍中度肥胖官兵達萬餘人 傳參謀總長震怒擬汰劣

影／共機擾台 邱國正：料敵從寬、量敵從嚴

相關新聞

防長邱國正：國軍已建案的建軍計畫 不可隨意喊停

陸軍航特部採購ATV全地形多功能機動車輛，首批車輛日前在合歡山武嶺展示戰技，受到好評。傳高司原本計畫以預算科目不符為由停...

陸軍M41A3戰車25日舉行除役儀式 M41D戰車繼續鎮守前線

在台灣服役70年有「華克猛犬」之稱的M41A3戰車因老舊退出戰備序列，陸軍司令部計畫本月25日在新竹裝甲兵訓練指揮部為這...

ATV全地形多功能越野車 航特部：後續依期程檢討採購

陸軍航特部採購ATV全地形多功能越野車，接裝5輛後，傳後續23輛採購案恐告凍結。航特部今天表示，此案後續將依期程檢討採購...

【即時短評】別讓打掃限制了國軍對救災任務的想像

陸軍航特部新採購5輛排氣量七百CC的國造全地形偵搜車（ATV），首期預算僅兩百萬元，卻一度出現基層、司令部、國防部在救災...

美調整對台軍事合作優先順序 海軍神鷹三號恐落空？

海軍司令部以「神鷹3號」專案為名推動對美採購MH-60R反潛直升機，有旅美專家今天在媒體披露，美方已以「不符合非對稱戰力...

國軍野營教召3/5桃園蘆竹展開 軍方扣手機引反彈

國軍首度十四日制後備教召，將在3月5日起實施，後備軍人接獲動員令，當日須前往桃園市蘆竹區「山腳國小」報到，展開14天，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。