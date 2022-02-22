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陸軍M41A3戰車25日舉行除役儀式 M41D戰車繼續鎮守前線

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍M41A3戰車本月舉行除役儀式。圖／中華民國陸軍臉書網頁
陸軍M41A3戰車本月舉行除役儀式。圖／中華民國陸軍臉書網頁

在台灣服役70年有「華克猛犬」之稱的M41A3戰車因老舊退出戰備序列，陸軍司令部計畫本月25日在新竹裝甲兵訓練指揮部為這型車舉行除役儀式，並透過網路社群徵求戰車昔日服役照。同款式性能提升型的M41D戰車，目前仍在金門烈嶼擔任第一線戰備任務。

根據國防部史政編譯室記載，美製M41輕戰車是美國通用動力公司凱迪拉克廠(General Moto Corporation-Cadillac)於民國39年(1950年)發展成功的全履帶輕戰車，為紀念韓戰中陣亡的華克中將(LTGEN　WALKER)，因此命名為「華克猛犬」戰車。此型裝備性能優越，活躍於韓、越戰中諸戰役中。我國是在民國47年(1958)先自美接收首批55輛M41戰車，爾後陸續獲得配發各裝甲部隊使用，一度成為國軍部隊戰車主力之一。而M41A3是將M41A1型改採用噴射式燃油系統的車種。

M41A3戰車原本仍在位處前線的金防部烈嶼守備大隊服役，109年10月8日部隊實施聯合反登陸操演，一輛M41A3戰車行駛中失控，衝入路邊田地翻覆起火，車長林楷強中士不幸殉職，駕駛劉禹宏下士輕傷。事故調查小組調查後判定，M41A3車況不適合繼續服役，建議全面汰換，經呈報蔡總統同意，考量烈嶼路狹與洞庫寬度只適合輕戰車，陸軍因此重新檢整封存的同款延生型M41D戰車接替防務。

性能提升型的M41D戰車，經重新提升射控系統，同時能發射翼穩定穿甲彈，陸軍當年只提升了50輛，本已全數封存，甚至開始捐給地方作為史政陳展品，但因M41A3被迫除役，因此「重出江湖」。

陸軍司令部計畫本月25日在新竹裝甲兵訓練指揮部為M41A3戰車舉行除役儀式，同時舉行裝訓部93周年隊慶。

M41D戰車原本已封存，甚至開始捐贈給地方作為史政陳展之用，因M41A3戰車被迫除役，重新檢整上前線服役。圖為三芝興華驛站的同型車陳展品。記者洪哲政／攝影
M41D戰車原本已封存，甚至開始捐贈給地方作為史政陳展之用，因M41A3戰車被迫除役，重新檢整上前線服役。圖為三芝興華驛站的同型車陳展品。記者洪哲政／攝影

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