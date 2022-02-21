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ATV全地形多功能越野車 航特部：後續依期程檢討採購

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍航特部今天表示，ATV全地形多功能越野車採購案，後續將依期程檢討採購，以利災害救援任務遂行。記者洪哲政/攝影
陸軍航特部今天表示，ATV全地形多功能越野車採購案，後續將依期程檢討採購，以利災害救援任務遂行。記者洪哲政/攝影

陸軍航特部採購ATV全地形多功能越野車，接裝5輛後，傳後續23輛採購案恐告凍結。航特部今天表示，此案後續將依期程檢討採購，以利災害救援任務遂行。

高層將領今天表示，此案會繼續推動，「今年10輛一定會進來」。

航特部以救災預算分配額度，自去年起分5年採購28輛國產ATV，現已接裝5輛，在武嶺特訓基地實驗部署3輛，作為軍方在M-113/CM-21裝甲車撤離合歡山後中部地區高寒地災防救援用途。另有兩輛進駐谷關麗陽營區作為換訓、研發準則之用。

近日機車廠商間傳出，陸軍司令部傳下令腰斬國產ATV的採購規劃。

對此，航特部今天表示，該部依年度防救災整備需求，於去（110）年採購5輛ATV全地形多功能越野車，目前配合現地實施人員操作訓練，後續依期程檢討採購，以利災害救援任務遂行。

陸軍 越野 合歡山

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