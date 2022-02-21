ATV全地形多功能越野車 航特部：後續依期程檢討採購

2022新加坡航空展，已經於18日落幕。新加坡對與台灣軍事合作，向來極度低調避談，我方雖由國防部副部長王信龍率團應邀前往，但當然無法穿軍服，陪同的星方人員，也盡力阻止在場採訪的台灣記者進行採訪。儘管如此，在航展的大型展廳裡仍有台灣元素：這家廠商，公開展示青天白日滿地紅的中華民國國旗。

2022-02-21 07:30