即時短評／別讓打掃限制了國軍對救災任務的想像

陸軍航特部新採購5輛排氣量七百CC的國造全地形偵搜車（ATV），首期預算僅兩百萬元，卻一度出現基層、司令部、國防部在救災資源分配決策上的扞挌，司令部因此一度決定將全案後續23輛車採購喊停。但訊息曝光後，事有轉圜。傳統救災觀念，或許一度限制了陸軍對救災任務的發想，決策思維值得審視。

還原全案決策經過，在上星期陸軍司令部後勤處所召開一場「111年救災裝備採購審查會議」中，航特部所採購這五輛ATV，遭高層質疑不符救災預算支用範疇，且無正式編裝，後續維保也無預算來源等理由，被裁示不納案，要求改循五年兵整管道呈報建案。據了解，陸軍救災採購項目朝向採購掃把、手套、指揮棒、反光衣、抽水機等品項。

國軍過去救災時最為民眾熟知的形象，確實是災後「助民打掃」，而執行這項任務的，又以主力的陸軍部隊官兵居多。男女兵士們戴鋼盔、著迷彩服紮S腰帶，沿路為民清淤泥、倒垃圾、掃街，因此掃把、畚箕、反光衣、指揮棒，確實是陸軍不可或缺的「救災」裝備，每年投注經費也理所當然。

過去幾年風災發生當下，國軍最為民間所仰賴的，除了人力外，就是能排除小區域淹水的「抽水機」。國軍通常調用海軍各軍區戰備用的抽水機因應，也經常成為國軍救災民間關注度最高。只是，除了這些庶用品項，救災救難裝備能否擴大範圍，值得討論。

陸軍檢討要將救災預算投注在抽水機、掃把等器材，無可厚非，但毋須因此否定特戰部隊以ATV作為救災裝備的思維。

究其原因，或因這型強力的四輪摩托車第一次掛軍牌、保車險，軍方率先取得「路權」，預料造成觀念保守將領的憂慮，認為風險高，多一事不如少一事，就以救災預算不便採購為由，藉此排除；而又或是肇因其實是軍購案繁多，軍方必須檢討剋扣救災預算支應，因此才由司令部當「壞人」，藉口延遲全案執行。

陸軍去年起推動戰甲車外出偵巡，作為部隊備戰績效之一，但現役雲豹甲車因後方向燈並不明顯，切換車道時須由車長配合以手勢示意，近期因此肇發兩起擦撞民車事故，但未聞陸軍因此退縮，外界肯定陸軍落實政策的決心。在特戰全地形車運用政策上，高司也需要相同的膽氣，才能為陸軍救災救難任務創造更多元的空間。

今日ATV納入特戰編裝的政策獲得澄清與推動保證，可見陸軍決策思維從善如流，殊值肯定。