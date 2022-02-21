美調整對台軍事合作優先順序 海軍神鷹三號恐落空？

海軍司令部以「神鷹3號」專案為名推動對美採購MH-60R反潛直升機，有旅美專家今天在媒體披露，美方已以「不符合非對稱戰力原則」為由，明確表示反對台灣投資MH-60R等載台性質的武器系統，雖然我國今年已編列預算，但至今無法完成簽發邀價書（LoR for LOA，簡稱LoR）程序。

台海安全研究中心主任梅復興今日為文披露，美拜登政府對台軍售態度有所轉變，調整對台軍事合作優先順序，據知，目前首當其衝的就是國防部與行政院均已核准，立法院也已於1月底正式通過了預算的海軍MH-60R反潛直升機採購案，但其他軍種需求也可能受到影響。

梅復興表示，美台雙方在去年11月間的「（美台）國防政策會議」（Defense Review Talks/DRTs）針對後續軍購優先項目進行討論。當時美方就以「不符合非對稱戰力原則」為由，表示反對台灣投資MH-60R等載台性質的武器系統，而我方出席該會的高層官員亦未提出異議。回國後也未採取行動撤銷（當時已在立法院審查的）MH-60R預算案。

專家指出，由於我方國安高層與國防部部分官員也因而對此案多有保留，甚至採取掣肘動作，配合美方阻滯該案完成簽發邀價書（LoR for LOA，以下簡稱LoR）程序。

梅復興說，從去年12月迄今，即便1月底立法院已正式通過該案預算，但海軍仍始終無法簽發LoR，向美方正式申購汰換服役已近42年、老舊不堪的500MD反潛直升機所需的MH-60R。

梅復興說，美國政府現在的作法是，名義上要求台灣先發出LoR後才會考慮MH-60R的採購申請。但美方近月來也暗中示意國安會與國防部高層藉阻止簽發包括MH-60R在內的若干新軍購項目的LoR邀價書，以不僅讓這些採購案胎死腹中，而且拜登政府也無需揹負在國防上不夠支持台灣的罵名。

梅復興表示，MH-60R能執行反潛、反水面作戰、可配備電戰莢艙從事電子戰、垂直整補、特戰與指揮管制等任務，且與美軍最新規格同步，可共通作業。

據了解，海軍是以「神鷹3號」計畫為代名，建案向美採購MH-60R反潛直升機，今（111）年首年編列6億餘元預算。此案由海軍司令劉志濱力推，而面對美方竹對立場，傳參與「美台國防政策會議」的國安會秘書長顧立雄並未反對美方的看法，與會的國防部副部長柏鴻輝和戰規司長李世強也順著美方與高層意見，一直不讓發LoR。