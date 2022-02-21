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國軍野營教召3/5桃園蘆竹展開 軍方扣手機引反彈

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
後備指揮部近期積極整備各地後備旅教育召集訓練包括行軍宿營等各項規劃，圖左帳篷即為此次使用於宿營使用裝備。圖／軍聞社
後備指揮部近期積極整備各地後備旅教育召集訓練包括行軍宿營等各項規劃，圖左帳篷即為此次使用於宿營使用裝備。圖／軍聞社

國軍首度十四日制後備教召，將在3月5日起實施，後備軍人接獲動員令，當日須前往桃園市蘆竹區「山腳國小」報到，展開14天，每天操課10小時的動員訓練，並在18日正式解召。有參訓後備軍人抱怨，軍方要求操課期間嚴禁使用或攜帶行動電話，須由單位統一保管、解召發還，要求召員應比照現役官兵，手機鎖上照相功能，解召時解除即可。

國軍首波十四日制新式教召將在桃園由第6軍團206旅承辦，動員兵力為一個營約500人，地點選在桃園市蘆竹區，當地臨近海際，是敵軍登陸時戰術防衛點，後備軍人在山腳國小報到後，將分別編成第1、2、3連、戰鬥支援連、火力支援連等，建制火砲以迫砲為主，後備軍人配發國造65式K2步槍，並將在周邊地點實施野外宿營。

根據後備軍人接獲的動員令，此次14日教召動對象以桃園市當地後備軍人為主，後備軍人須於5日周六12點前，前往蘆竹區「山腳國小」報到，現場將成立防疫PCR的檢疫站對應召的後備軍人實施篩檢，若屬「陽性」，將安排解召、隔離、就醫。

當日通過篩檢的後備軍人，就會在當地領取全套戰鬥個裝與軍用內衣、內褲等，就地換裝，領槍集合，行軍前往位於山腳國小周邊各連駐防區域，實施野營。根據國防部公布課表，新制14天教召，總計施訓136小時（含夜間26小時），並將調增「射擊訓練」及「戰鬥教練」時數， 以強化射擊技能及部隊戰鬥間應處能力。

但有後備軍人反應，應召的後備軍人，軍士官待遇與現役官兵大不相同，尤其手機使用，後備指揮部要求手機必須收繳，每日中午或晚間特定時段，才發還使用，但現役官兵只要加裝MDM管制程式即可隨身攜帶，希望後備軍人也能比照。

軍人 桃園 教召

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