國軍野營教召3/5桃園蘆竹展開 軍方扣手機引反彈

國軍首度十四日制後備教召，將在3月5日起實施，後備軍人接獲動員令，當日須前往桃園市蘆竹區「山腳國小」報到，展開14天，每天操課10小時的動員訓練，並在18日正式解召。有參訓後備軍人抱怨，軍方要求操課期間嚴禁使用或攜帶行動電話，須由單位統一保管、解召發還，要求召員應比照現役官兵，手機鎖上照相功能，解召時解除即可。

國軍首波十四日制新式教召將在桃園由第6軍團206旅承辦，動員兵力為一個營約500人，地點選在桃園市蘆竹區，當地臨近海際，是敵軍登陸時戰術防衛點，後備軍人在山腳國小報到後，將分別編成第1、2、3連、戰鬥支援連、火力支援連等，建制火砲以迫砲為主，後備軍人配發國造65式K2步槍，並將在周邊地點實施野外宿營。

根據後備軍人接獲的動員令，此次14日教召動對象以桃園市當地後備軍人為主，後備軍人須於5日周六12點前，前往蘆竹區「山腳國小」報到，現場將成立防疫PCR的檢疫站對應召的後備軍人實施篩檢，若屬「陽性」，將安排解召、隔離、就醫。

當日通過篩檢的後備軍人，就會在當地領取全套戰鬥個裝與軍用內衣、內褲等，就地換裝，領槍集合，行軍前往位於山腳國小周邊各連駐防區域，實施野營。根據國防部公布課表，新制14天教召，總計施訓136小時（含夜間26小時），並將調增「射擊訓練」及「戰鬥教練」時數， 以強化射擊技能及部隊戰鬥間應處能力。

但有後備軍人反應，應召的後備軍人，軍士官待遇與現役官兵大不相同，尤其手機使用，後備指揮部要求手機必須收繳，每日中午或晚間特定時段，才發還使用，但現役官兵只要加裝MDM管制程式即可隨身攜帶，希望後備軍人也能比照。