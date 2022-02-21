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共機運十二闖東引測知空軍「寰展」升級案延宕

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍寰展系統計畫將海上艦艇及地面野戰的防空飛彈武器全數納入指管。圖為陸軍野戰防空的復仇者防空系統，後方為國造蜂眼搜索雷達。圖／軍聞社
空軍寰展系統計畫將海上艦艇及地面野戰的防空飛彈武器全數納入指管。圖為陸軍野戰防空的復仇者防空系統，後方為國造蜂眼搜索雷達。圖／軍聞社

共機近期在東引、東沙空域活動，引發外界對空軍「寰網」空防指管系統效率的關切。據證實，空軍自2019年編列近82億元將「寰網系統」升級為「寰展系統」，計畫逐年將海上艦艇及地面野戰的防空飛彈武器全數納入指管，全案規劃須於113年完成。但從共機闖入東引事件研判，全案至今尚未完成整合。

東引空域月前遭一架中共運十二民航機迫近，空軍稱全程監控，未接近我重要區域。但據了解，防區野戰防空連確未收獲「寰網」系統告警及時啟動三分鐘緊急戰備。

空軍執行中的「寰展專案」，計畫將海上艦艇及地面野戰的防空飛彈武器全數納入指管，希望讓飛彈部隊在最佳時間點，啟動戰備甚至發射飛彈反制敵機。此案由中科院擔任主合約商，此案原欲委由美商洛馬，但因成本不符遭對方婉拒，最後規劃由美商雷神公司進行系統性能提升。空軍司令部已另耗資6000萬元由資策會執行「自動化防空系統性能提升建置資訊服務案」。

空軍司令部曾表示，「寰展專案」駐廠團隊早於109年9月2日赴美展開各項工作，擬定趕工計畫，全案預判將可如期於113年完成。

但據透露，此案目前仍在執行中，新年度編列數千萬元預算推動，但主合約商整合效率不佳，美原廠對介面輸出有疑慮，全案執行延宕，推動3年至今尚未與雷神公司簽約，空軍無力管制，能否按規劃整合國軍所有海基、陸基野戰防空，準時在113年完成整合，大有問題。而東引事件測知，系統尚未完成整合。

空軍 飛彈

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