共機運十二闖東引測知空軍「寰展」升級案延宕

共機近期在東引、東沙空域活動，引發外界對空軍「寰網」空防指管系統效率的關切。據證實，空軍自2019年編列近82億元將「寰網系統」升級為「寰展系統」，計畫逐年將海上艦艇及地面野戰的防空飛彈武器全數納入指管，全案規劃須於113年完成。但從共機闖入東引事件研判，全案至今尚未完成整合。

東引空域月前遭一架中共運十二民航機迫近，空軍稱全程監控，未接近我重要區域。但據了解，防區野戰防空連確未收獲「寰網」系統告警及時啟動三分鐘緊急戰備。

空軍執行中的「寰展專案」，計畫將海上艦艇及地面野戰的防空飛彈武器全數納入指管，希望讓飛彈部隊在最佳時間點，啟動戰備甚至發射飛彈反制敵機。此案由中科院擔任主合約商，此案原欲委由美商洛馬，但因成本不符遭對方婉拒，最後規劃由美商雷神公司進行系統性能提升。空軍司令部已另耗資6000萬元由資策會執行「自動化防空系統性能提升建置資訊服務案」。

空軍司令部曾表示，「寰展專案」駐廠團隊早於109年9月2日赴美展開各項工作，擬定趕工計畫，全案預判將可如期於113年完成。

但據透露，此案目前仍在執行中，新年度編列數千萬元預算推動，但主合約商整合效率不佳，美原廠對介面輸出有疑慮，全案執行延宕，推動3年至今尚未與雷神公司簽約，空軍無力管制，能否按規劃整合國軍所有海基、陸基野戰防空，準時在113年完成整合，大有問題。而東引事件測知，系統尚未完成整合。