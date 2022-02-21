獨／武嶺特戰ATV救難隊高山操演 後續採購遭司令部喊停

合歡山近日降下大雪，陸軍特戰官兵新近在武嶺特訓基地，實驗部署3輛國產全地形偵搜越野車（ATV），作為軍方在M-113/CM-21裝甲車撤離合歡山後，中部地區高寒地災防救援用途。採訪期間，官兵冒著低溫在崇山峻嶺間，辛勤反覆演練救援模擬傷患的技術，表現備受肯定。但近日廠商間傳出，陸軍司令部竟下令腰斬後續國產ATV的採購規劃，形成司令部否決國防部決策的怪現象。

八八風災後，陸軍特戰部隊每逢颱風侵台前，就派遣官兵前進部署災害潛勢區域，歷年奉命支援山難或軍機失事救援，官兵必須徒步攜帶裝備入山，若有傷患則必須靠人力以擔架運送。尤其，109年2月黑鷹直升機墜毀烏來山區，特戰官兵急令入山往失事地點推進，卻礙於腳程有限，無法快速搶救生還者。

根據軍方表示，特戰部隊歷年汲取美軍特戰部隊與國內消防救難單位ATV運用經驗，十餘年前就開始進行ATV防災與作戰運用評估，前（109）年航特部呈報ATV搜救需求預算，獲國防部後勤次長室核准，自110年起計畫分五年採購28輛，未來將做為全國各地特戰部隊的搜救裝備。首批5輛分別部署武嶺及台中谷關麗陽營區，規劃從事擴訓與山地、高寒地救難需求。

駐防武嶺的特戰ATV實驗編組，日前首度對外操演特戰部隊為全地形車，所發展出搶救高山傷患的程序與動作項次，並在合歡山區展示ATV 700 CC排氣量的強力越野性能。加裝擔架的ATV車，自深幽的谷地出發，一路登高陸續克服溪流、泥濘、地形隆起等破碎崎嶇的冰河遺跡地形，衝上陡峭斜坡上救援模擬在深山待援的傷患，接著快速移動至直升機起降場，實施空運傷患接轉後送，動作相當熟練並且一氣呵成。尤其，官兵在山中接近零度低溫中，靈活自如操駕粗獷的全地形車，並嫻熟運用救生救難裝備與繩具的形象，令人激賞與印象深刻，也充分展現了強大軍事用途潛力，如支援道路巡邏、越野滲透、戰鬥搜救等任務。

儘管軍方ATV在運用已粗具規模，但國內機車廠商界卻傳出，陸軍司令部高層認為此型車並非傳統「編制內」裝備，且對該款車輛的性能、道路上行駛適法性與後續維保，表達高度疑慮，於是否決了後續ATV採購案。據瞭解，國防部每年編列龐大救災預算，若年度未逢災，預算多半繳回，如此陸軍將只能預購救災官兵所需的掃把、雨鞋、反光衣、交管指揮棒、電鋸、與抽水機等器材。

記者在武嶺寒訓基地，實際檢視航特部這批現役的國產品牌重型ATV，發現配備迥異於一般休閒沙灘越野車，軍版ATV該車前有絞盤、後有拖鉤，車身還烙有軍用特種車輛編碼，顯見已經獲得軍方核發車牌與行車執照，若依照規定投保軍車第三人責任險與強制汽車責任險，則比照現有軍方各型戰術車輛，行駛於一般道路當無疑慮。台灣是全球ATV生產大國，裝備獲得與後勤維保都不成問題，光陽原廠除了提供到府維修服務，地區的保養中心也都有ATV的修護能量。

對特戰ATV後續採購案傳出遭凍結一事，基層官兵低調表示不知情，查詢陸軍司令部也沒有回應。據熟悉軍方內部事務人士表示，後勤單位認為此後續購案，堅持要改循「五年兵整」管道重新建案，不應運用災防預算採購；此案遭緊縮，肇因是否為對美軍購暴增必須削減救災預算之故，不得而知。